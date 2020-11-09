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Gündem Mustafa Kemal'i anlattı, İBB'den 320 bin aldı İstismarcı Kemalistlere tokat: Bu ülkede Atatürk'ü babasının hayrına anlatacak Kemalist yok mu?
Gündem

Mustafa Kemal'i anlattı, İBB'den 320 bin aldı İstismarcı Kemalistlere tokat: Bu ülkede Atatürk'ü babasının hayrına anlatacak Kemalist yok mu?

Müzisyen Pınar Ayhan'ın Mustafa Kemal'in hayatını anlattığı 'Kemal Gösterisi' için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den 320 bin lira aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:55:00 - 2020-11-09 16:26:29
Mustafa Kemal'i anlattı, İBB'den 320 bin aldı İstismarcı Kemalistlere tokat: Bu ülkede Atatürk'ü babasının hayrına anlatacak Kemalist yok mu?

Müzisyen ve sunucu Pınar Ayhan'ın Zorlu PSM Turkcel Platinum'da sahnelediği Mustafa Kemal'in hayatını anlatan 'Kemal gösterisi' için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 320 bin lira aldığı ortaya çıktı.

Pınar Ayhan'a yapılan ödemenin makbuzunu sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ayhan'a ödenen astronomik rakam için, "Solda Atatürk para kazanmanın yolu haline geldi." değerlendirmesini yaptı. Yılmaz Özdil'in tartışmalı kitabına da dikkat çeken Gökçek, "Yılmaz Özdil Atatürk kitabını 2 bin 500 liradan satarsa, Pınar Ayhan Atatürk'ü anlatmayı Ekrem İmamoğlu'na 320 bin liraya satmaz mı?" dedi.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Gazeteci Cengiz Alçayır ise "Bu ülkede Atatürk'ün hayatını bedava, babasının hayrına anlatacak bir tane bile Atatürkçü yok mu?" diye konuştu.

 

 

 

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