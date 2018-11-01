Mehmet Emin Korkmaz kimdir? Mustafa Kemal’e hakaret ettiği söylenen Mehmet Emin Korkmaz görevden el çektirildi

Mustafa Kemal’e hakaret ettiği iddia edilen Şırnak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mehmet Emin Korkmaz görevinden uzaklaştırıldı. Peki Mustafa Kemal'e hakaret" ettiği iddia edilen Mehmet Emin Korkmaz kimdir?

Şırnak Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz 26-27-28 Ekim 2018 tarihlerinde sosyal medya hesabından günlerinde Mustafa Kemal’e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu. Mehmet Emin Korkmaz’ın Mustafa Kemal’e hakaret ettiği iddiası medyaya yansıması sonrası Şırnak Üniversitesi bir açıklama yaptı. Üniversiteden yapılan açıklamada 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı M. Emin Korkmaz hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Şırnak Üniversitesi’nin açıklaması şöyle: "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili kararı uyarınca soruşturma açılmasına ve soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesinin 1. fıkrası gereğince 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir"