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Tarih Mustafa Kemal Atatürk'le çekilen fotoğrafı hafızalara kaydedilen Remziye Tatlı vefat etti
Tarih

Mustafa Kemal Atatürk'le çekilen fotoğrafı hafızalara kaydedilen Remziye Tatlı vefat etti

1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından okuduğu okul ziyaret edilen ve o anın fotoğrafı ders kitaplarını süsleyen 99 yaşındaki Remziye Tatlı vefat etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:55:00 -
Mustafa Kemal Atatürk'le çekilen fotoğrafı hafızalara kaydedilen Remziye Tatlı vefat etti

1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana’yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde o dönem lise öğrencisi olan ve tarih dersini dinlerken çekilen fotoğrafı ders kitaplarına basılan Adana’da yaşayan Remziye Tatlı, dün gece hayatını kaybetti.

Remziye Tatlı’nın Atatürk’le çekildiği fotoğrafı anlatırken söylediği, “Atatürk sınıfımıza girdi. Hepimiz çok heyecanlandık, ayağa kalktık. 'Oturun, geleceğin kültürlü anneleri' dedi. Atatürk çok şık giyinmişti. Bana çok yakın duruyordu. Neredeyse kolu koluma değiyordu ve onun kokusunu hissediyordum” cümleleri hafızalara kazındı.

 

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