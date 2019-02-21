0553 313 94 23

Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksi’nde son aşamaya yaklaşıldı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nin altında inşası devam eden Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:44
Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksi’nde son aşamaya yaklaşıldı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nin altında inşası devam eden Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, tesislerin yapımında son noktaya yaklaşıldığını ve şu anda membran sistemleri, yine duş ve lavaboların fayans döşeme çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu söyledi. Günaydın, “Biz seçimle ilgili çalışmıyoruz son saniye bile ihale yapan bir belediyeyiz. ‘Niye bunu son dakikada yaptı? diye olumsuz konuşanlar oluyor. Bizim son dakikamız, ön dakikamız yok. Biz gece-gündüz çalışıyoruz. Seçim yaklaşınca Türkiye’de iş yapıldığı bir alışkanlık haline gelmiş, gösteriş amaçlı iş yapıldığı için bizi de öyle zannedenler oluyor” diye konuştu.



“Biz, hizmet için çalışıyoruz, neden bunların aklı ermiyor”


Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksi için ‘Bu tesis seçim için mi yapıldı?’ diye soran Başkan Günaydın, “Biz proje ve hizmet için çalışıyoruz. 1,5 yıl önce ‘ben seçime yarım saat kala ihale yapabilirim’ demiştim. Huzurevinin temelini attık, bu seçim için mi? Huzurevi projesi için bir buçuk yıl önce çalışmaya başlandı. Neden bunların aklı ermiyor. Biz çalışıyoruz ve Isparta’mızı Avrupa şehirlerinin üzerine çıkarma projemiz var. Bizim her vaktimiz kıymetli. Bizde seçim öncesi, seçim sonrası diye bir şey yok” dedi.



“Türk Ulusuna yakışır bir tesis kuruyoruz”


Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksinde peyzaj çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Oturma guruplarının bulunduğu ayak yerleri çim ekilecek. Baktığınızda taş değil yeşil görünecek. Vatandaşlarımız yeşilin içerisinde oturacak. Teknik ekibimizle son çalışmalarımızı inceliyoruz. Burada yağlı pehlivan güreş olimpiyatı yapılacak. Türkün milli sporu olan yağlı güreşe büyük önem veriyoruz. Türk ulusuna yakışır bir tesis kuruyoruz. Yine burada bayramlar, kutlamalar, konserler yapılabilecek. Gökkubbe ile birlikte birbirini tamamlayan meydanlarıyla da büyük bir tesis haline geliyor. Yine bu alanda yürüyüş yollarımız yer alacak. Isparta’nın her tarafı gül bahçesi oldu. Burası da gül bahçesi olacak. Bu tesisimiz parlayacak ve Isparta hizmetinde çok önemli aktiviteler burada olacak. Bu tesislerimizin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:44
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Öksüz’ü ziyaret etti
    1. Milli Savunma Bakanı Akar, Vali..
    2. Finansal hizmetler güven endeksi..
    3. Narkotik polisi iş başında
    4. Tesettürlü diye üniversiteden attılar
    5. Harran Otogarı açılışa hazırlanıyor
    6. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal..
    7. Afrin şehidinin ismi okula verildi
    8. Derede kaybolan araçtaki çocuk, 19 gün..
    9. Akçakoca’da Orman köylüleri..
    10. Hakkari’de iş yeri açılışı
    11. Çerkes Derneğinden “anadil” açıklaması
    12. Bakan Berat Albayrak'tan KDV müjdesi!
    13. Belediye Başkanı Tahsin Babaş:..
    14. Tüfekle kendini vuran genç hayatını..
    15. M3 para arzı arttı
    16. Merkez Bankası rezervleri
    17. Pazarcılar: “Fide, gübre ve mazot..
    18. El Cezire Balkanlar'ın belgesel..
    19. Hazine taşınmazlarında ÜFE'den TÜFE'ye..
    20. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler