Mustafa Kavuş: “Meram’a değer katacak projelerle geliyoruz”

Cumhur İttifakı AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Meram’ı katılımcı belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini ifade ederek, ilçe halkının talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 10 ana başlık altında hazırladıkları projeleri hayata geçirerek, Meram’a değer katacaklarını söyledi.

Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, seçime sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmalarını değerlendiren Mustafa Kavuş, “Adaylığımızın açıklanmasının ardından yaklaşık 70 gündür vatandaşlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunarak yapacağımız çalışmalarımızı anlattık. Gittiğimiz her yerde halkımız bizi hep samimiyetle karşıladı. Sıcak sohbetleri, içten kucaklamaları ve duaları için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizler Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla uyum içerisinde çalışarak şehrimizi bugün bulunduğu noktadan daha da ileriye taşımak için gayret edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin artık ‘Gönül Belediyeciliği’ sloganıyla yeni bir döneme girdiğini ifade eden Mustafa Kavuş, kentsel dönüşümden alt yapıya, ulaşımdan trafiğe, spordan eğitime, çevre ve aileye varana kadar bütün alanlarda hayata geçirecekleri projelerle Gönül Belediyeciliğinin en iyi uygulandığı ilçelerden biri olacaklarını söyledi. Meram için hazırladıkları ve öne çıkan projeler hakkında da bilgiler veren Mustafa Kavuş, "10 ana başlık altında topladığımız projelerimiz, hemşehrilerimizin ihtiyaçları, talep ve beklentileri doğrultusunda hazırlandı. Kentsel dönüşüm, ulaşım trafik, eğitim, spor, kültür, sanat ve değer üreten mekanlar gibi öne çıkan bir çok projemiz olacak ve bu projelerimizle Meram önemli kazanımlar elde edecek” dedi.

"Banliyö, metro ve yeni açılacak caddelerle ilçemiz ve şehir trafiği önemli ölçüde rahatlatılmış olacak"

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütecekleri ve Meram ilçesini Selçuklu ve Karatay ilçelerine bağlayacak iki yeni cadde açacaklarını ifade eden Kavuş, “Bunlardan ilki Çeçenistan Caddesini Mevlana Kültür Merkezine bağlayacak olan cadde, Meram ile Karatay ilçelerimiz arasında alternatif bağlantı aksı sağlayarak trafik yükünü azaltmış olacak. Diğer bir yeni açılacak caddemiz ise Fatih Caddesi’ni Gazze Caddesi’ne bağlayacak olan cadde olacak ve burada da Selçuklu ve Meram ilçelerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yine ulaşım ve trafik alanında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya mitinginde de vermiş olduğu müjdeler arasında yer alan Konya Garı ile Bilim Merkezi arasında, 18 kilometre uzunluğunda, 12 istasyondan oluşan ve günlük 15 bin yolcu taşıma kapasiteli olacak raylı sistem banliyö projesi Meram ilçemiz için çok büyük önem arz etmektedir. Banliyö projesinin yanında mevcut Alaaddin-Adliye tramvay hattı ile entegre edilecek, 22 istasyonlu Necmettin Erbakan Üniversitesi, Gar, Meram Belediyesi raylı sistem metro hattının çalışmaları da başlatılarak yatırım programına alındı. Banliyö, metro ve yeni açılacak caddeler sayesinde ilçemiz ve şehir trafiği önemli ölçüde rahatlatılmış olacak" şeklinde konuştu.

"İvedilikle kentsel dönüşümün yol haritasını belirleyeceğiz"

Meram’da ivedilikle kentsel dönüşümün yol haritasını belirleyeceklerini vurgulayan Mustafa Kavuş, “Özellikle kentsel dönüşüm projeleri konusunda Meramlı hemşehrilerimizin beklentileri var. Bunları çok iyi biliyorum. Daha önce başlatılmış projelerin devamı konusunda tereddütler var ve hiçbir hemşehrimiz bu konuda tereddüt içerisinde olmasın diyorum. Devlette devamlılık esastır ve başlatılan projeler kimsenin mağdur olmayacağı şekilde devam edecektir. Yine yeni kentsel dönüşüm projelerimiz de devam edecek ve Meram’ı yeniden inşa etmek için çalışacağız. Yapılacak yeni imar düzenlemeleri sonrası uygulamaların, öncelikli olarak özel sektör tarafından yapılabilmesi için çaba sarf edeceğiz. Meram ilçe sınırlarımızda bulunan, şehirleşmenin gerisinde kalmış, ömrünü tamamlayan, içinde yaşayanlar için risk teşkil eden konutların dönüşümünü ’ortak akıl, ortak karar’ yaklaşımıyla gerçekleştireceğiz. Konusunda uzman kişilerle birlikte ‘Kentsel Dönüşüm Çalıştayı’ yaparak bu konuda hem şehrimize hem de Türkiye’ye öncülük edeceğiz. Belediye bünyemizde Kentsel Dönüşüm Laboratuvarı oluşturarak konuya bilimsel olarak da bakacağız” ifadelerini kullandı.

"Köy iken mahalle statüsü kazanan bölgelerimizdeki vatandaşlarımıza yönelik tarım ve kırsal kalkınma alanında projeler hazırladık"

Projeleri hakkında bilgi vermeye devam eden Mustafa Kavuş, “Önemsediğimiz bir diğer projemiz ise Büyükşehir Yasası sonrası köy iken mahalle statüsü kazanan bölgelere yönelik olacak. Bu mahallelerimizin ihtiyaç ve talepleri merkezdeki mahallelerden farklılık göstermekte. Biz buralarda yaşayan vatandaşlarımızın da ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda hizmet vermek durumundayız ve ona göre çalışmalarımız olacak. Bu mahallelerimizde halen tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız var. Onlar için tarım ve kırsal kalkınma alanında projeler hazırladık. KOP, tarım ilçe ve belediye işbirliği ile bu mahallelerimizde süt sığırcılığının yoğun yapıldığı yerlerde, sütün sağlıklı koşullarda depolanması için kooperatiflere veya süt birliklerine süt soğutma tankı desteği vermeyi planlıyoruz. Yine tarım işiyle uğraşan çiftçilerimize ihtiyaç duydukları makine ve ekipman desteği konusunda da çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, “Ulaşım, trafik, kentsel dönüşüm, tarım ve kırsal kalkınmanın yanında akıllı şehir, sosyal belediyecilik, aile, çocuk, gençlik, eğitim, kültür, sanat, spor, değer üreten mekanlar, yeşil Meram ve ekoloji başlıkları altında 70’den fazla hayata geçireceğimiz projelerimizle Meram’a değer katacağız. Bu projelerimizi hazırlarken hemşehrilerimizin görüşleri, talep ve beklentilerinden yararlandığımız gibi hayata geçirilmesinde de yine hep birlikte hareket edeceğiz” dedi. Mustafa Kavuş, Pazar günü yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize, İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.