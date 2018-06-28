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Mustafa Karahasanoğlu 24 Haziran seçiminin sonuçlarını yorumladı

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasaoğlu, Akit TV ekranlarında 24 Haziran sonuçlarını yorumladı. Karahasanoğlu, “Elhamdulillah AK Parti bu konuda yüzünün akıyla çıktı, ama bizzat Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi, bazı eksik noksan taraflar var. Bunlar gözden geçirilecek ve bu eksiklikler kısa sürede İnşaAllah giderilecek.” dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:11

Akit TV’de Caner Karaer’in sunduğu programda seçim sonuçlarını değerlendiren Karahasanoğlu, “Elhamdulillah AK Parti bu konuda yüzünün akıyla çıktı, ama bizzat Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi, bazı eksik noksan taraflar var. Bunlar gözden geçirilecek ve bu eksiklikler kısa sürede İnşaAllah giderilecek.” ifadelerini kullandı. 

AK Parti’nin oylarının azalmasıyla ilgili önemli iki nokta olduğunu vurgulayan Mustafa Karahasanoğlu şunları söyledi:

Nedir bu eksiklikler; bir önceki seçimlere göre Türkiye genelinde iki buçuk milyon oy kaybı var AK Parti’de. Bu ciddi bir kayıp. Buna ilaveten mesela İstanbul, Ankara, Bursa’da  biliyorsunuz belediye başkanları görevden alınmıştı. Buralarda baktığımız vakit bu iki buçuk milyon oy düşüşünün 950 bini bu 3 vilayette düşmüş… Bu önemli bir rakam.

BELEDİYE BAŞKANLARI DEĞİŞEN 3 ŞEHRİN KAYBI BÜYÜK

Yani burada bir mesaj var. Bakıyorsunuz, 501 bin İstanbul’da düşmüş, 240 bin Ankara’da, 184 bin de Bursa’da… Diğer yerlerde de tabi kayıplar var ama, sanki buralardaki kayıplar biraz daha fazla. 81 vilayette 2 buçuk milyon, 3 vilayette 900 bin.

Bunların nasıl olduğunu, ne şekilde geldiğini ve bana göre bu belediye başkanları tabi görevden alınabilir ama seçime çok az kalan bir süre içerisinde belediye başkanlarının görevden alınması burada bir kabahat varmış da onun için böyle yapılıyormuş gibi algılandı. Dolayısıyla bu eksikliklerden biri.”

EV TOPLANTILARININ YAPILMAMASI DA ÖNEMLİ

Bir diğeri; Sayın Cumhurbaşkanı hemen her toplantıda, ‘Ev ev dolaşmaya var mısınız?’ dedi. Ben şahsen kendi oturduğum sitede böyle ne bana gelen oldu ne de başka diğer komşularımıza gelenler olduğunu duymadım. Bu çok önemli. Yani Tayyip bey tabi bu işin çekirdeğinden yetiştiği için, Milli Görüş harekâtı başladığı zaman ev ev dolaşılarak, akşamları böyle bir sohbet toplantısı içinde partili olan birisi komşularını çağırır böyle kendi evine, orada bir çay sohbeti sırasında konuşabilecek donanımda olan bir arkadaş çağrılır ve oradaki diğer Saadet Partili veyahut da Milli Selametli, ta o zamandan başladı bu işler, o arkadaşın evinde toplanılır, çay içilir ve o partiyi anlatırdı. Maalesef Cumhurbaşkanımızın sık sık ikaz etmesine rağmen tekrarlamasına rağmen, bu ben ev toplantılarını görmedim.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 12:11
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. Mustafa Karahasanoğlu
  5. 24 Haziran sonuçları

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  • emrah erenemrah eren15 sa önce
    BURSADA SURİYE ASILLI ADAY OY ALAMAZ.BURSA İLÇELERİNDE BİTMEYEN ALT YAPILAR.BURSA KIRSALINA HİÇ BİR DESTEK YOKBURSA HIZLI TREN MASALIBURSA HAVAALANI MASALIBURSAYA MASAL ANLATMAYA DEVAM,AMA MASAL BİTTİ.BÖYLE GİDERSENİZ OYUNDA BİTECEK.
  • abdrhmnabdrhmn15 sa önce
    en büyük kayıbı akp nin başındaki bakanların işi bilmemesi ve olayları yönetememesidir. en basiti soğan vede patatesteki , et fiatlarındaki artışı , ekonomide doların yükselişi vekatara yapılan süt ürünleri ihracatından sonra iç piyasada süt ürünlerinin yüzde 25 fiat artışları. emniyette vede yargıdaki rüşvet vede fatöş pisliklerinin tam manasıyla temizlenememesi , parası olanın kanunları dilediği gibi kullanması , kanunların fakirlere çalışıp zengin vede güçlü kesime işlememesi ve daha bir çok neden görülebilir. ben bile zorla verdim bu seferlik yine alp ye oy. böyle gitmeye devam ederse hiç birisine akp dahil oy yok vermeyeceğiz. becerikli işi bilen kişiler istiyoruz tepede ülkeyi düzgün yönetecek.
  • emin abdulhamidemin abdulhamid16 sa önce
    İktidardaki bir partinin ev ev gezmesi bence saçmalık! Refah Partisi küçük bir partiydi, kendini halka anlatmasının imkanları kısıtlıydı ve evet ev eve dolaşarak kendilerini ve gayelerini anlattılar, işe yaradı! akpartinin böyle durumu yok, zaten iktidar zaten kendini her yolla anlatabiliyor, evine gttiniz kişinin "şimdiye kadar neredeydiniz, seçimde mi aklınıza geldik" deme ihtimali var! ziyarete gittiğiniz evin size karşı derin düşmanlık duyuyor olma ihtimali var! yeni şeyler denemek gerek.
  • Durmak yok yola devamDurmak yok yola devam16 sa önce
    Bırak bu işleri mustafa bey ben sana 7 maddede neden oyların düştüğünü yazayim.reis olmazsa baraja bile takılır ak parti vallahi billahi reisimiz kazandı ak kadrolarda is yok.maddeler 1)KPSSS ye giren 5 milyon insan var formalite icabı bir sinav 900 bin tasoren e kadro (kadro alan tasoren bile oy vermedi)bu kadrolar kpss sınavı ile doldurulabilinirdi 2)özellikle saglik bakanligi ve diğer bakanlıklar daki yöneticiler sınavla değil referansla yönetici oldular liyakat yok 3)cüzi bir miktarda olsa bütün çalışan kesime bayram ikramiyesi verile bilinirdi4)seçime gidilirken başbakanımız ve çalışma bakanımız memurun is güvencesi kalkacak diyerek talihsiz açıklamaları (memura kadroyu 2.mahmut sultan verdi) 5)ak parti il başkanlarının temayül yoklamalarında halkı değil milletvekillerini dinlemesi kardesim vatandaş dan bilgi al gez toz şu aday sizce şehrimize faydası olurmu de il başkanına yakın ismi milletvekili goster me çıkar peşinde koşma6)hakları yenmiş sesleri duyulmayan insanların sesine kulak ver örneğinbosanipta nafaka ve tazminat ödeyen 300 bin insan var 7)kurumlarda ve özel sektorde siyasi gücüolmayan vatandaşın yalnız kalmasi ve mobbing gormesi
  • Zahir. Zahir. 14 sa önce
    Artık millet gerçekçi düşünüp niçin oy verip vermeyeceğini iyi analiz ediyor. Partililerin ev egezip oy isteme dönemi kapanmıştır. Milleti miting alanı da toplayıp icraatları anlatmadönemi de bitmiştir. O broşürlere yazık. Arabaların harcayacağı mazota yazık olurdu iyiki gelmemişler. Boşuna gelmiş olurlardı.
  • duran demir duran demir 15 sa önce
    Oy kaybının sebebini cok iyibiliyorum çaresinide iyi biliyorum burada anlatamam reise ulaşmam lazım ama nasıl telefonum 0542 5714935
  • NihatNihat16 sa önce
    Ekonomidir en çok oy kaybının nedeni bide asgari ücrettir
  • Yunus16Yunus1612 sa önce
    MUSTAFA BEY, EV EV DOLAŞMA FİKRİNE HİÇ KATILMIYORUM. ERDOĞAN I BU YÖNDE KANDIRIYORLAR. 80 Lİ YILLARDA BU OLUYORDU. BUGÜNÜN İLETİŞİM ÇAĞINDA İNSANLAR OYUNU BELİRLİYOR. KAPIYA GELENE KİMSE OYUNU DEĞİŞTİRMEZ. İNSANLAR KENDİ ÇOCUKLARININ OYUNU DEĞİŞTİREMİYOR, BAŞKASINI NASIL İKNA EDER.?? TEŞKİLATLAR ÇALIŞIYOR GÖRÜNMEK İÇİN BUNU SÖYLÜYORLAR, LAKİN MUHALİF DÜŞÜNCEYİ ZİYARET EDEMİYORLAR, AK PARTİLİLER KENDİ KENDİNİ ZİYARET EDİYOR. YENİ TAKTİKLER GELİŞTİRMEK GEREKİR. 2000-2005 DOĞUMLU GENÇLER 2023 SEÇİMİ İÇİN HEDEFLENMELİ. TEKRAR SÖYLÜYORUM EV EV DOLAŞMAK HİKAYE HİÇ BİR FAYDASI YOK.
  • Emirhan canimEmirhan canim14 sa önce
    Yani diyorsunki cemaatlerin evlerinede gidip toplanti yapmak lazim,bu cemaatcilikten hala akliniz basiniza gelmemis anlasilan
  • ŞanlıurfaŞanlıurfa16 sa önce
    Aday tespiti tam bir ihanet kokuyor. Hiç af edilecek bir husus değil. Bu listeyi hazırlayanları Allah havale ediyoruz
  • MilletMillet16 sa önce
    Fetöyle mücadelede sadece Reis var , işte bu yüzden çok oy kaybı oldu
  • HasanHasan16 sa önce
    O dediklerini dava partisi için geçerli o zaman bir dava vardı şimdi ise çıkar partisi var birde senin gibi dava ya hizmet ediyorum sanıp çıkarcılara kapitalistler emperyalist lere hizmet edenler var
  • Necati yılmaz Necati yılmaz 15 sa önce
    Evet iki şeye tepkili millet hep aynı vekiller yani liste ve SURİYE li ler KAYSERİ de böyle ERDOĞAN şahsi yüzde 72 alırken parti olarak AKP 49 da kaldı ve vekiller milletin içine inmedi çarşıda esnaf ziyareti başka birşey yok. Ve demir baş oldular üç dört dönemdir kayseri buna çok tepkili hele de SURİYELİ mültecilere
  • HasanHasan16 sa önce
    O dediklerini dava partisi için geçerli o zaman bir dava vardı şimdi ise çıkar partisi var birde senin gibi dava ya hizmet ediyorum sanıp çıkarcılara kapitalistler emperyalist lere hizmet edenler var
  • İ.Kİ.K14 sa önce
    AK PARTİ GÜCÜYLE AK PARTİ KARŞITLARI KADROLAŞIYOR , MİLLİ ŞUUR VE İDRAKTA OLANLAR UZAK TUTULUYOR ÇIKAR GRUPLARI İTİBAR GÖRÜYOR ANLATILACAK ÇOK ŞEY VAR AMA REİSE ULAŞMAYACAK NASILSA AMA SUÇLANACAK REİS OLACAK ACİL OLARAK 'ÖNCE KAYBOLAN HAFIZAMIZI YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ BİZ KİMİZ NEYİZ HANGİ TARİHİN ÇOCUKLARIYIZ İNSANLARA ULAŞILMALI
  • cumali tomocumali tomo15 sa önce
    AK PARTİ ADAY BELİRLERKEN HALKA ESNAFA SORMALI AK PARTİ TEŞKİLATINA DEĞİL MALATYADA MİLLETİN İSTEMEDİĞİ ADAYLAR İLK SIRADA YER ALDIĞI VE ADAY OLDUKLARI İÇİNMİLLET AK PARTİYE OY VERMEDİ
  • İBRAHİMİBRAHİM14 sa önce
    bazı il ve ilçe yönetimleri  kendi menfaat ve beka ları için önce reise sonra seçmene ihanet ettiler. bulundukları yerlerde kendilerini despot kral ilan ettiler biz biliriz-bizyaprız-biz istemeden olmaz vs. reis den daha fazla reis oldular reis ben hizmetkarım dedi onlar kralım dediler ileri son daha kötüye gidiyor lütfen çok çok iyi analiz yapın aday seçiminde halkın önerilerini kesinlikle dikkate alın yoksa ebedi muhalefet gibi sonsuza kadar küçük kalırız.
  • TMMTMM14 sa önce
    OYLARREİSİNDİR.kimse yalan söylemesin.Ak partide Kendini ispat etmiş 30-40 kişiden başka DİĞER ADAYLAR AHIRDA MAL BİLE OLAMAZ DÜZEYDELER.veakparti ev ev dolaşmamıştır. biriki bölge hariç. doğu iç kuzey akparti yöneticileri HİÇBİR ŞEKİLDE HALK İLE TEMAS KURMAMIŞLARDIR. milletin kendi feraseti, Reis in kendi gayreti.
  • HAŞMETHAŞMET13 sa önce
    halkın destek vermediği kişilerin m.v adayı olması ve çalışanlar arasında ayrım yapılması mesela 3600 göstergesi ile emniyette BEKÇİ,POLİS ayrımı yapılması..ben dindar kişiyim ama hak etmediği halde imamlara 3600 göstergesi verilmesi ve benzer haksızlıkların yapılması oykaybına yol açmıştır ..gerekli düzeltmeler yapılmasa birdahaki seçimlerde daha çok oy kaybı yaşanacaktır
  • ZahirZahir14 sa önce
    Oy kaybı Ev evdolasilmamasindan kaynaklanmıyor. Sürekli aynı söylemler oy kaybına sebep oldu. Cumhurbaşkanımız sürekli şu kadar yol şu kadar köprü şu kadar okul şu kadar hastane yaptik diyor. Turkiyenin tek ihtiyacı olan şeyler bunlar değildir. Dürüst insan yetiştirilmesine de ihtiyaç var akp bunun üzerinde durmuyor. Yarın ve hayvancılığı bitirdi. Torpil diz boyu. Feto bahane edilip herkes torpile başvuruyor ve diplomalı işsizler çoğalmış durumde. Eğer oy kaybını detaylı incelemeyip bu şekilde giderse ak parti gelecek secimde tamamen kaybeder.
  • yazıYORUMyazıYORUM16 sa önce
    Valla ben parti görevlisi değilim, sade bir seçmen olarak bayramda evimize gelen ve ziyaretine gittiğimiz tüm tanıdıklarımıza konu siyasete geldiğinde kazandıklarımızı ve kaybedeceklerimizi anlattıp pire için yorgan yakmayın dedim. Ama dediğiniz gibi hiç bir Ak Partiliyide mahallede gezerken olsun, ilan broşür vs.dağıtırken olsun çevremde görmedim de duymadımda.
  • KanuniKanuni16 sa önce
    İsrail mahkemesi suçsuz ebru õzkan'ı tahliye etmiyor bizim mahkeme ağırlaştırılmış müebbet cezası onanmış Mehmet altan' ı tahliye ediyor siz hala oy kaybı masalı anlatıyorsun uz. Yazık Niyazi şehitlere. Biri ip atíyordu diğeri masamda görürsem imzaları m diyordu. Yuh olsun bana ki bunlara oy verdim. Yuh ki ne yuh!
  • KUDRET SİZKUDRET SİZ14 sa önce
    Çok bekledim, birileri ev ziyareti yapıp propaganda yapmaya kalksın diye... Yapılan yanlışları bir bir sayınca ne derdi acaba merak ediyordum. Ama ne gelen vaaar ne giden...
  • feramuz baldozferamuz baldoz16 sa önce
    bunlarailave olarak kamu çalışanların arasında ek gösterge tüm memurlar için birşeyleryapılmasıemekli olunca hanım ölmüyor ama aile yardımı kesiliyor.il ve ilçe teşkilatlarını menfaatçıların işgal etmesi, teşkilatlarda mütedeyyin insanları sayısının az olması.v.s
  • kıbrıslıkıbrıslı13 sa önce
    en büyük sebebi bence suriyeliler!!
  • tuncaytuncay14 sa önce
    Kara hasan oglunun tespitleri dogru fakat eksiklikleri var oy dususunde mhp unsuru var mhp ak parti oylariyla baraji gecti ikinci sebep ekonomik tir . af diyorlar hikaye af felan yok nezaman ekonomik sikinti olsa af cikiyor ekonomik rahatlama oldu ama her kirizde vatandasin cebine gozdikildi.anadolu insani gormezden gelindi belediye baskanlari yargilanmadi bakanlar yargilanmadi kusturulen anadolu insani kitlesi olusmaya basladi en onemliside devlet anadolu insanina teslim edilecekmi yuz yillardir elinden alinan devlet asil sahibi olan anadolu insanina teslim edilecekmi dogu ve guney doguya yapilan yatirim ve olanaklar anadolu insanina gostermelik olarak yapiliyor 10 mqqs faaizsiz kredi verilecekti yalan oldu .tutulmayan sozler guvensizlik olarak geri donmekte
  • ihsanihsan16 sa önce
    bir hatada aday tespitinde oldu o mahallin değer verdikleri aday yapılması lazımdı bu da ancak o bölgede oylama ile olur o biöge veki,lleri aldattılar maalesef kendi adamlarını öne çıkardılar
  • erdal.aydoganerdal.aydogan14 sa önce
    NERDE KARALAR VARSA AYDINMIŞ GİBİ YAYINLIYORSUNUZ.YADA AYDINLATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ.NELER NELER VAR OY KAYBI SAYMAKLA BİTMEZ.HERKEZ KENDİ SAZINDAN ÇALAR. SES BOZUKSA KARŞI DİNLEYENİN ZEVKİNE BAĞLAR YOK SES GÜZEL SE BENİM DER SAYGILARIMLA
  • meçulmeçul15 sa önce
    sen sormadan soruşturmadan bazı şeyleri peşkeş çekip bu adam hırsızmı değilmi araştırmadan o ilin esnafına halkına sormadan kendi kafanıza göre adam demiyecem üç kağıtçılari milletrvekili seçerseniz daha çok oy kaybedersiniz....siz mhp devlet bahçeliye dua edin akpartiden mhpye oylarımız bu saatten sonra.....
  • TNTN14 sa önce
    adaylar ÜÇKAĞITÇI 5.SINIF AVUKATLAR. MÜTEAAHHİTLER. bu avukatlara referans olanlar, ön pilana sunanlar TALANCILAR.vurgun yapmak için akpartiye sırtını dayayanlar. Ben taaaaaa uzaktan görüyorum, Akpartinin görmemesi imkansız.
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