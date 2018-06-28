Mustafa Karahasanoğlu 24 Haziran seçiminin sonuçlarını yorumladı

Akit TV’de Caner Karaer’in sunduğu programda seçim sonuçlarını değerlendiren Karahasanoğlu, “Elhamdulillah AK Parti bu konuda yüzünün akıyla çıktı, ama bizzat Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi, bazı eksik noksan taraflar var. Bunlar gözden geçirilecek ve bu eksiklikler kısa sürede İnşaAllah giderilecek.” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin oylarının azalmasıyla ilgili önemli iki nokta olduğunu vurgulayan Mustafa Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Nedir bu eksiklikler; bir önceki seçimlere göre Türkiye genelinde iki buçuk milyon oy kaybı var AK Parti’de. Bu ciddi bir kayıp. Buna ilaveten mesela İstanbul, Ankara, Bursa’da biliyorsunuz belediye başkanları görevden alınmıştı. Buralarda baktığımız vakit bu iki buçuk milyon oy düşüşünün 950 bini bu 3 vilayette düşmüş… Bu önemli bir rakam.

BELEDİYE BAŞKANLARI DEĞİŞEN 3 ŞEHRİN KAYBI BÜYÜK

Yani burada bir mesaj var. Bakıyorsunuz, 501 bin İstanbul’da düşmüş, 240 bin Ankara’da, 184 bin de Bursa’da… Diğer yerlerde de tabi kayıplar var ama, sanki buralardaki kayıplar biraz daha fazla. 81 vilayette 2 buçuk milyon, 3 vilayette 900 bin.

Bunların nasıl olduğunu, ne şekilde geldiğini ve bana göre bu belediye başkanları tabi görevden alınabilir ama seçime çok az kalan bir süre içerisinde belediye başkanlarının görevden alınması burada bir kabahat varmış da onun için böyle yapılıyormuş gibi algılandı. Dolayısıyla bu eksikliklerden biri.”

EV TOPLANTILARININ YAPILMAMASI DA ÖNEMLİ

Bir diğeri; Sayın Cumhurbaşkanı hemen her toplantıda, ‘Ev ev dolaşmaya var mısınız?’ dedi. Ben şahsen kendi oturduğum sitede böyle ne bana gelen oldu ne de başka diğer komşularımıza gelenler olduğunu duymadım. Bu çok önemli. Yani Tayyip bey tabi bu işin çekirdeğinden yetiştiği için, Milli Görüş harekâtı başladığı zaman ev ev dolaşılarak, akşamları böyle bir sohbet toplantısı içinde partili olan birisi komşularını çağırır böyle kendi evine, orada bir çay sohbeti sırasında konuşabilecek donanımda olan bir arkadaş çağrılır ve oradaki diğer Saadet Partili veyahut da Milli Selametli, ta o zamandan başladı bu işler, o arkadaşın evinde toplanılır, çay içilir ve o partiyi anlatırdı. Maalesef Cumhurbaşkanımızın sık sık ikaz etmesine rağmen tekrarlamasına rağmen, bu ben ev toplantılarını görmedim.”