Mustafa Kapı kimdir? Mustafa Kapı nereli kaç yaşında? Mustafa Kapı ne hangi takımda?

Süper Lig'in ekibi Fatih Karagümrük'ten sürpriz bir transfer atağı geldi. Ajansspor'da yer alan habere göre; Fatih Karagümrük, Galatasaray altyapısında yetişen ve Ağustos 2020'de Fransız takımı Lille'in yolunu tutan Mustafa Kapı ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Mustafa Kapı kimdir, Mustafa Kapı nerede oynadı? 2004'te Denizlispor altyapısından Galatasaray altyapısına transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılarda A Takım'da da şans bulan Mustafa Kapı, Cimbom ile sözleşme uzatmamış ve Ağustos 2020'de yetiştirme bedeli karşılığında Lille'de gitmişti.

Mustafa Kapı kimdir?

Mustafa Kapı 8 Ağustos 2002 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. Orta saha mevkisinde oynayan Mustafa Kapı, Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giymektedir. Galatasaray altyapısında yetişmiştir.

Mustafa Kapı hangi takımlarda oynadı?

Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile ilk Süper Lig maçına 23 Aralık 2018 tarihinde Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada çıktı. Bu maçta henüz 16 yıl 4 ay 15 günlük olan Mustafa Kapı, Galatasaray'ın bir lig maçında forma giyen en genç futbolcusu oldu. Daha sonra, kulübüyle sözleşme yenilemeyen Kapı, 17 Şubat 2020'de kadro dışı bırakıldı. Galatasaray ile sözleşmesi 2019-20 sezonunda biten Kapı, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaştı.[4] Mustafa ile 5 yıllık anlaşma sağlayan Lille, yetiştirme bedeli olarak Galatasaray'a 300 bin avro ödeyecek. Resmî imza, Kapı 18 yaşına bastıktan sonra 8 Ağustos 2020'den sonra atıldı. Lille, 12 Eylül'de transferi resmen açıkladı.

Mustafa Kapı milli takımda oynadı mı?

Türkiye ile çeşitli yaş gruplarında toplam 50 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.