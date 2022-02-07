Mustafa İslamoğlu'ndan 'deizm' açıklaması! 'Gençlerin deizme yönelmesi olumlu bir gelişme'

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Mustafa İslamoğlu Karar TV'den, Yıldıray Oğur ile Elif Çakır'a konuştu.

İslamoğlu, Oğur'un, "Gençlerin deizme yönelmesi sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna, "Bu olumlu bir gelişme." diyerek cevap verdi.

'Sorgulayan bir akıl en büyük kazanımdır'

Deizmi övdüğü açıklamasında kendince gerekçeler sıralayan Mustafa İslamoğlu, şunları söyledi:

Deist olmadan önceki inanıyormuş gibi yapma olayı felaketti. Bir zombi ile karşı karşıyasınız. Bir fake ile karşı karşıyasınız. Anlatabiliyor muyum? İnanmıyor. Hiçbir şeyi yok aslında. Ne Allah'ı ne Peygamberi ne dini ne imanı.. Ama Allah'ı da dini de imanı da çaya çorbaya limon gibi sıkan bir tip düşünün.

Dolayısıyla bu bir kazanım. Yani sorgulayan bir akıl en büyük kazanımdır. Gerçek iyidir. Sonsuza kadar uyuyamayız. Çünkü uyku ne kadar derinse uyandırmanın sarsıntısı da o kadar büyük olmalı. Uyandırmak için şoke etmeliyiz. Şu anda öyle bir şoke durumu yaşıyoruz.