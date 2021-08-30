Mustafa İslamoğlu’na Müfit Yüksel’den ‘Atatürk’ ayarı: İhtirasların seni nerelere savurdu!

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İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu’nun ‘savruluşuna’ sosyolog Müfit Yüksel manidar bir cevapla ders verdi.

İslamoğlu’ndan ‘şirinlik’ incileri!

Mustafa İslamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

“SAKARYA DESTANINA SELAM

- kinini din edinenlere rağmen -

Atatürk bu coğrafyanın tarihine damga vurmuştur, tıpkı Alparslan, Osman Gazi ve Fatih gibi. Atatürk masum ve kutsal değildir, insandır, eleştirilebilir.

Fakat onu Deccallaştırmak ideolojik yobazlıktır, şeytanlıktır.” dedi.

Yüksel’den İslamoğlu’na ayar!

Sosyolog Müfit Yüksel ise Mustafa İslamoğlu’nun paylaşımını alıntıladı ve ““Nefsine olan tapınman ve zirveye çıkan ihtirasların nihayet seni nerelere savurdu.” yorumunda bulundu.