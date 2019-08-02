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Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu

Müdafaa-i İslam Hareketi üyeleri, Hz.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:46
Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu

Müdafaa-i İslam Hareketi üyeleri, Hz. Hatice’yle (R.Anha) ilgili söylediği sözlerle tepkilere yol açan yazar Mustafa İslamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.


Yazar Mustafa İslamoğlu’nun Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eşi Hz. Hatice’yle (R.Anha) ilgili olarak bir televizyon programında söylediği, tepkilere yol açan “Abdulmuttalib’in göz bebeği ve varisi gider de 3 çocuklu, iki kocadan arta kalmış 40 yaşındaki bir dulu 25 yaşındayken alır mı?” sözleri savcılığa taşındı.


Müdafaa İslam Hareketi üyeleri, yazar Mustafa İslamoğlu için İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Grup, suç duyurusu öncesinde adliye önünde basın açıklaması yaptı.


‘Zehrini akıtmaya devam ediyor’


Grup adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Ceylan, “Mustafa İslamoğlu tıpkı babasının da dediği gibi kelimeleri şeytanca kullanarak, videoda da net bir şekilde görülmesine rağmen ‘Ben arta kalan demedim, arda kalan dedim’ diyor. Babasının deyimiyle, kelime oyunlarıyla zehrini akıtmaya devam ediyor. Efendimize ilk iman eden kimse Hz. Hatice annemiz olup, Efendimizin (s.a.v.) yedi evladından altısının annesidir. Ümmetin annesi olan Hz. Hatice’ye kimsenin ima yoluyla dahi hakaret edemeyeceğini bildirir ve birazdan da İslamoğlu denen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.


Yapılan basın açıklamasının ardından grup üyeleri adliyeye girerek İslamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:46
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