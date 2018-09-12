İYİ Parti olağanüstü kongresinden sonra partide istifalar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti'den istifa edenlerin kervanına İYİ Parti Kurucu Üyesi ve 21. dönem MHP eski Elazığ Milletvekili Mustafa Gül de katıldı. Mustafa Gül İYİ Parti'den istifa etti. Peki Mustafa Gül kimdir? Mustafa Gül İYİ Parti'den neden istifa etti? İYİ Parti son dakika istifa haberleri...

İYİ Parti Kurucu Üyesi ve MHP eski Elazığ Milletvekili Mustafa Gül istifa etti. Başlangıçta iyi niyetle başlayan hareketin, İYİ Parti genel başkanlık makam uygulamaları neticesinde kademe kademe başkalaştırıldığını belirten Mustafa Gül, "Bu durum süreci başından bu yana takip edenler için ayan beyan ortadadır. Bu uzun ve zorlu süreç devam ederken gördüğümüz yetersizlikler, eksiklikler ve hatalar parti içerisinde bulunabilen en uygun platformda dile getirildi. Kervan yolda dizilir mantığıyla, göç gide gide düzelir denilerek olumsuzluklara tahammül edilmiş ve sabredilmiştir. Maalesef kervan yol aldıkça 'Büzülmüş Göç' gide gide bozulmuştur” dedi.

MUSTAFA GÜL KİMDİR?

Mustafa Gül, 1945 yılında doğudu. Mustafa Gül'ün babasının ismi Niyazi, annesinin ismi ise Adalet'tir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, AİTİA Kamu Yönetimi Master, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora - Fransızca - Kamu Yönetimi Uzmanı, Doç.Dr., Öğretim Üyesi - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Mustafa Gül 21. Dönem MHP Elazığ Milletvekili olarak Meclis'e girdi. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı görevinde bulundu. Mustafa Gül, evli, 1 Çocuk babasıdır