Mustafa Eskihellaç kimdir? Mustafa Eskihellaç nereli kaç yaşında? Mustafa Eskihellaç hangi takımda oynuyor?

Mustafa Eskihellaç'ın menajeri Burak Denizli görüşmeler hakkında bilgi verdi. Denizli, "Adil Başkan, Mustafa için 3 milyon Euro istiyor. Konyaspor, transferde rakamsal anlamda önde. Beşiktaş'ta da her futbolcu oynamak ister. Kolay bir karar olmayacak" Düzyurtspor altyapısından yetişen Mustafa, 4 yıl önce Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Elazığspor ve Boluspor'da kiralık olarak görev yapan sağ kanat oyuncusu, son 2 sezonda sarı kırmızı kulüpte forma giydi. Mustafa, bu sezon Yeni Malatyaspor ile çıktığı 21 maçta 3 gol atan Mustafa, 3 de asist yaptı. Peki Mustafa Eskihellaç kimdir, nereli kaç yaşında?

Mustafa Eskihellaç kimdir?

Mustafa Eskihellaç, 05 Mayıs 1997 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine Çağlayanspor'da başlayan futbolcu, daha sonra Düzyurtspor'a geçti. Altyapısında 5 yıl geçirdiği 3. Lig takımlarından Düzyurtspor'la 2015 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. Burada geçirdiği 3 yılda toplam 58 maçta forma giydi ve 11 gol kaydetti. Düzyurtspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'la sözleşme imzaladı. Yeni Malatyaspor'la resmi olarak ilk maçına 2017-18 sezonunun 21. haftasında Kasımpaşa'yla oynanan maçta çıktı. Maça 81. dakikada dahil olan oyuncu 9 dakika sahada kaldı. Oyuncu Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı'nda 2 maça çıktı ve gol atamadı.