Mustafa Emre Başbuğ kimdir nerelidir? Gaziantep emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ hayatı
Mustafa Emre Başbuğ aslen nerelidir? Gaziantep İl Emniyet Müdürü kim oldu? Gaziantep emniyet müdürü kim? soruları emniyet atamaları sonrası merak edilir oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Emniyet müdürü ataması yapılan il arasında Gaziantep de var. Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne atandı. Peki, Mustafa Emre Başbuğ kimdir? Mustafa Emre Başbuğ nerede görev yaptı? Mustafa Emre Başbuğ kaç yaşında? İşte Gaziantep emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ hayatı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Şırnak İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un görev değişikliğine gidilerek Gaziantep İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Peki Gaziantep emniyet müdürü olan Mustafa Emre Başbuğ kimdir?
Mustafa Emre Başbuğ kimdir nerelidir?
Mustafa Emre Başbuğ, 1971 Sivas Divriği’de dünyaya geldi. Polis Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Başbuğ çok iyi derece İngilizce bilmektedir. Başbuğ 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü itibariyle Gaziantep’in yeni İl Emniyet Müdürü oldu. Mustafa Emre Başbuğ’un yerine Şırnak İl Emniyet Müdürü ise Cemal Dalman olarak atandı. Dalman daha önce Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda polis başmüfettişi olarak görev alıyordu.
Mustafa Emre Başbuğ evli ve 2 çocuk babasıdır. 7 Temmuz emniyet atama kararları doğrultusunda Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne atandı.