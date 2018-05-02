Mustafa Destici'nden 4'lü ittifaka ilk yorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Sedat Mekan'a Allah'tan rahmet dileyen Destici, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'i de tebrik etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürmesini değerlendiren Destici, "Avrupa, Batı, emperyalistler açık bir şekilde bu seçimin tarafı olduğunu ve seçime ellerinden geldiği kadar bütün güçleriyle müdahale edeceklerini de ilk bu kararla ortaya koymuş oldular." diye konuştu.

Destici ayrıca Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan borçları yapılandırma paketinden dolayı hükümeti tebrik etti.

"HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın parti listelerinde BBP'ye de yer verilerek ittifakın gerçekleştirileceğini açıklamasını da değerlendiren Destici, "Cumhur İttifakı" içerisinde partisinin nasıl yer alacağına dair yarın ortak açıklama yapılacağını bildirdi.

Destici, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ile Demokrat Partinin ittifak kurduğuna yönelik haberlere ilişkin de Türkiye'nin seçimlere bloklaşmış bir şekilde gideceği değerlendirmesinde bulundu. Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta azami müşterekleri en üst seviyede olan ve Türkiye'de milliyetçiliğin, maneviyatçılığın ve demokratlığın temsilcisi olan siyasi partilerin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı' var, öbür tarafta da mecburi olarak aslında asgari müşterekleri olan, yüksek derece müşterekleri olmayan ve eski Türkiye özlemi içerisinde olan siyasi partilerin oluşturduğu bir ittifak göreceğiz gibi anlaşıldı. Dünkü tablo bunu ortaya çıkardı. Ama henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı."

Partisinin 16 Nisan'da "Evet" derken gerekçelerini halka izah ettiklerine işaret eden Destici, ittifak yasasının önemini ve özellikle Meclis'te temsilde adaleti en yüksek seviyeye çıkaracağını aktardıklarını hatırlattı. Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bu ittifak yasası da 16 Nisan'da kabul edilen yeni sistemin bir sonucudur. Onun bir nimetidir adeta. Dolayısıyla bakın o gün ona 'Hayır' diyenler, hatta ittifak yasasına karşı çıkanlar da bugün ona sarılmış vaziyette. Şunu da göreceğiz bu şekilde, hem yürütmede istikrar sağlanmış olacak, milletimiz kimi seçerse Türkiye'yi o yönetecek hem de Meclis'te en üst düzeyde temsil imkanı, belki de bugüne kadar olmadığı kadar üst düzeyde milli bakiye sistemlerinde sağlanan temsilde adaletle inşallah önümüzdeki seçimlerden sonra TBMM'de vücut bulacak, imkan bulacaktır."