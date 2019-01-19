0553 313 94 23

Mustafa Destici'den Eskişehirspor'a ziyaret

- BBP Genel Başkanı Destici: "Ligin ikinci devresinin Eskişehirspor için yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz"

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:02
Mustafa Destici'den Eskişehirspor'a ziyaret


ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un göreve yeni seçilen kulüp başkanı Kaan Ay'ı ziyaret etti.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkanı Kaan Ay, eski başkanlardan Halil Ünal ve yöneticiler tarafından karşılanan Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takımın dün akşam gerçekleştirdiği olağanüstü kongresinin hayırlı olmasını diledi.

Kulüp başkanı Ay'a yeni görevinde başarılar dileyen Destici, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor, sizlerle birlikte ve herkesin desteğiyle zor günleri kısa sürede atlatıp özlediği başarılara ulaşacaktır. Transfer yasağı kalkana kadar el birliğiyle çalışacağız. Ligin ikinci devresinin Eskişehirspor için yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Teknik direktörümüz Fuat Çapa'nın da büyük gayretleri var. Takımımızın ayakta durması için genç kardeşlerimizle başarılı bir süreç geçirdiler. Beklentinin üzerinde bir mücadele verdiler. Gençler görevini yaparken yeni transferlerle sahada olmayı istiyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz. Tesislere gelirken birtakım görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerden olumlu netice alacağız."

Teknik direktör Fuat Çapa ise transfer yasağının kalkması için çalışma yapıldığını, bu konuda bugün güzel bir haber beklediklerini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 15:02
  1. Büyük Birlik Partisi
  2. Eskişehir
  3. Eskişehirspor
  4. Fuat Çapa
  5. Futbol
  6. Kaan Ay
  7. Mustafa Destici

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Çünkü AK Parti, belediyelerdeki hizmetleriyle rüştünü ispatlamış bir kadro tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik..
    2. AK Parti Samsun belediye başkan..
    3. Hükümet interneti tamamen kesti!
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne..
    5. Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun..
    6. Altın üretimi 2018'de yüzde 20 arttı
    7. Haç atma töreninde ezan okununca...
    8. Voleybol: Efeler Ligi
    9. Halıcı'dan Mansur Yavaş'a tepki
    10. 12 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti..
    11. Bülent Arınç beraat etti!
    12. Ülkede askeri üsse saldırı! 73 örgüt..
    13. Kızı Diğdem'i böyle öldürmüş! Kan..
    14. Orman'dan Galatasaray'a olay gönderme!
    15. Mazgalı böyle çaldı!
    16. AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı
    17. Fikret Orman, Ankara'da kongre..
    18. İsrail'in Hamas'la esir takası yapmak..
    19. Vahşet! Babasını duş alırken..
    20. Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Gazisi'ne..
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Araştırma şirketinin başkanından iddia: Partinin adı değişecek, Abdullah Gül başa geçecek!
    Araştırma şirketinin başkanından iddia: Partinin adı değişecek, Abdullah Gül başa geçecek!
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı