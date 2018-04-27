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Mustafa Destici'den Abdullah Gül açıklaması

Cumhur ittifakında yer alacağı kesinleşen BBP Genel Başkanı Destici, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adayı olmayacağını düşündüğünü dile söyledi.

27 Nisan 2018 Cuma 14:55
Mustafa Destici'den Abdullah Gül açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendisini daha fazla yıpratmama adına 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde adayı olmayacağını kamuoyuyla paylaşacağını düşündüğünü söyledi.

Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Destici, "Partimiz 81 il, 87 seçim çevresinin tamamında seçimlere hazırdır. Bütün adaylık başvuruları hem parti genel merkezimizde hem de il teşkilatlarımızda kabul edilmektedir. Pazar günü saat 14.00'de il başkanları toplantımızı gerçekleştireceğiz. İllerden alınan başvuru formları da Ankara'ya getirilecek ve burada genel merkezimizde birleştirilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Destici görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yapacağı görüşmenin önceden planlandığını ifade eden Destici, "Görüşmenin içeriği ittifak meselesi. BBP, ittifaklar gündeme geldiği ilk günden itibaren Cumhur İttifakı'nı doğru bulduğunu, desteklediğini ve bu ittifakın içerisinde yer alacağını çok açık bir şekilde kamuoyuna deklare etti. Bu duruşumuzun arkasındayız. Bugün sayın Cumhurbaşkanıyla yapacağımız görüşmede de BBP'nin ittifak içerisinde hangi şekilde yer alacağı konuşulacak ve bundan sonraki süreç de inanıyorum ki daha da netleşmiş olacak." diye konuştu.

Destici, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine şunları söyledi:

"Ben bütün bu son yaşananları değerlendirdikten sonra Sayın Gül'ün bugün ya da yarın muhtemelen aday olmayacağı noktasında bir açıklamada bulanacağını tahmin ediyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Çünkü hem İYİ Partinin Genel Başkanı Sayın Akşener'in adaylıkta devam ediyor olması hem CHP'nin içerisinden Gül ismi üzerine oluşan itirazlar dolayısıyla ben sayın Gül'ün kendisini daha da fazla yıpratmama adına ben bir kaç gün içinde aday olmayacağını kamuoyuyla paylaşacağını düşünüyorum."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının netleşmediğinin hatırlatılması üzerine de Destici, "Süre var, dolayısıyla dün açıklanan seçim takvimine göre 100 bin imzayla başvuracak adaylar 2 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek. 9 Mayıs'a kadar da imzalar tamamlanacak. Diğer parti grupları tarafından gösterilecek adaylar da yine 7 Mayıs'a kadar adaylık başvurusunda bulanabilecekler. Dolayısıyla da tahmin ediyorum onlar da kendi içlerinde bir muhasebe yapıyorlar, müzakere ediyorlar, tartışıyorlar." diye konuştu.

Bu arada, BBP'de 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için erkek adaylardan bin, kadın adaylardan 500 lira adaylık ücreti alınacak. Şehit aileleri, gaziler ve engelli adaylardan ise ücret talep edilmeyecek.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:55
  1. Ankara
  2. Abdullah Gül
  3. Mustafa Destici
  4. BBP
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Meral Akşener

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