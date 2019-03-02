Mustafa Destici sağlık durumu nasıl? Mustafa Destici son dakika kaza yaptı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'den Ankara'ya giderken Nevşehir'e kaza atlattı. Peki Mustafa Destici'nin sağlık durumu nasıl?02 Mart 2019 Cumartesi 14:29
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'den Ankara'ya giderken Nevşehir'e kaza atlattı. Peki Mustafa Destici'nin sağlık durumu nasıl?
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'den Ankara'ya giderken Nevşehir'e bağlı Topaklı köyü yakınlarında kaza atlattı. Destici'nin içinde bulunduğu araç aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Kazada aracın ön kısmında hasar meydana geldi. Destici, danışmanlarının bulunduğu diğer araçla Ankara'ya gitti. Kaza yapan araç ise çekici ile birlikte Ankara'ya götürüldü. Mustafa Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası Destici'nin aracından görüntü:
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