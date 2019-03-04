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Mustafa Denizli hastaneden ayrıldı

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli:"Bu akşam yaşadığımız hadise, aslında her hafta yaşadıklarımızın bir parçası"-"Herkesin rahat olmasını istiyorum. Her şey normal"

04 Mart 2019 Pazartesi 23:31
Mustafa Denizli hastaneden ayrıldı


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadıkları maçın devre arasında yaşadığı rahatsızlık sonrası kontrol amacıyla gittiği hastaneden ayrıldı.

Hastane çıkışında takım doktoru Cem Ergenç ile basın mensuplarına açıklamada bulunan Denizli, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Devre arasında tansiyonunun yükseldiğini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Bu akşam yaşadığımız hadise, aslında her hafta yaşadıklarımızın bir parçası. Her maçta yaşadığım gerilim bu akşam da yaşandı. Gayet doğaldır. Her şey iyi giderken, bir anda futbolda yaşanabilecek ters hadiseleri yaşıyorsunuz ve sinirleniyorsunuz. Hayatımda ilk defa bir maçın devre arasında tansiyonuma baktırdım. Doktorumuz çok hassas davrandı ve kontrol amaçlı buraya geldik. Bütün kontrolleri yaptırdık. Türkiye'de biriyle ilgili hastane lafı geçince, çağrışımlar çok farklı oluyor. Onun için karşınızda bunları söylemekle rahatlıyorum. Herkesin de rahat olmasını istiyorum. Her şey normal."

Cem Ergenç ise Denizli'nin müsabakanın 35. dakikasında midesinde ağrı hissettiğini anlatarak, "Devre arasında tansiyonunda hafif bir yükseklik tespit ettik. Arada sancılar devam etti. Sonra hem benim hem de oyuncuların telkiniyle bu kararın daha doğru olacağına inandık. Hocamızı hastaneye, kontrole yönlendirdik. Her şey normal." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 23:31
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