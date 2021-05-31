Mustafa Demirkan Hoca’ya saldıran paçavraya Meral Akşener ve Mesut Yılmaz hatırlatması

Ayasofya’daki icazet merasimi sırasında konuşma yapan Mustafa Demirkan Hoca, Bakara Suresi 114’üncü ayeti hatırlatarak yaptığı konuşma nedeniyle laikçilerin hedefi haline geldi. “Atatürk’e lanet okudu” yalanıyla Kemalistler tarafından hedef tahtasına oturtulan Demirkan Hoca, konuşmasında Mustafa Kemal’den bahsetmemesine rağmen CHP zihniyeti tarafından linç edilmeye kalkışıldı. Üstelik Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesinde Mustafa Kemal’in imzası olmadığı yönündeki belgelere rağmen halen, “Ayasofya’yı cami olmaktan çıkaran Atatürk’tü” diyerek konuyu ona getirmeye çalışan Kemalistler, kendi kendilerine linç malzemesi çıkararak Mustafa Demirkan hoca hakkında akılalmaz yalanlar, küfür ve hakaretler savurarak adeta kinlerini kustu.

Linç kampanyası sırasında en ilginç saldırı ise Cumhuriyet paçavrasından geldi. Bugüne dek milli ve manevi değerlerin aleyhine onlarca haberle gündeme gelen Cumhuriyet, Mustafa Demirkan hoca için zeka seviyelerini ortaya koyan bir habere imza attı. “O imam tanıdık” denilen haberde, Mustafa Demirkan Hoca ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Haberin detayında Demirkan ile Erdoğan arasındaki bağlantıyı açıklayan Cumhuriyet, “İkisinin de Rizeli” olduğunu açıklayarak kendince büyük oyunu bozdu!.. Haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Ayasofya programında Atatürk’ü hedef alan eski imam Mustafa Demirkan, Erdoğan’ın hemşerisi çıktı.” ifadelerine yer verildi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Cumhuriyet’in bu rezil haberi de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Buluttan nem kapmak, dışında tanımlanacak bir durum yok. Ya gitsinler psikolog nezaretinde tedavi mi olurlar… İsim zikredilmeden ve bu taraftaki insanların da tezleri, Mustafa Kemal ile Ayasofya’nın müze olmasında bir bağ bulunmadığı, Mustafa Kemal’e rağmen Ayasofya’nın müze yapıldığına dair ciddi ve kararlı bir söylem varken, kalkıp da sen buradaki ayeti hatırlatmak üzerinden, ‘Sen Mustafa Kemal’e hakaret ettin’ denilmesi, sonrasında işte yok efendim Rize’den hemşerisi çıktı… Yani 81 vilayetten birisi yani Rize”

Mesut Yılmaz ve Meral Akşener hatırlatması

Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şöyle devam edelim biz o zaman, Mesut Yılmaz’ın da hemşerisi çıktı Mustafa Demirkan Hoca. Güncel bir bağlantı daha kuralım; Meral Akşener’in kayın pederi de Rizeliydi. Eşi Rizeli. Dolayısıyla Meral Akşener’in de eş durumdan hemşerisi çıktı hoca efendi diyelim. Bunlar artık gazeteciliği ayaklar altına alan soytarılıklardır.”