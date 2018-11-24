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Mustafa Demir kimdir? AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Demir mi oldu?

Mustafa Demir AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika olarak açıklandı. Mustafa Demir’in AK Parti Samsun adayı olmasından sonra Mustafa Demir’in kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir nereli ve kaç yaşında? Mustafa Demir hangi görevlerde bulundu? İşte Mustafa Demir biyoğrafisi

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:57
Mustafa Demir kimdir? AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Demir mi oldu?

Mustafa Demir AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika olarak açıklandı. Mustafa Demir’in AK Parti Samsun adayı olmasından sonra Mustafa Demir’in kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir nereli ve kaç yaşında? Mustafa Demir hangi görevlerde bulundu? İşte Mustafa Demir biyoğrafisi

AK Parti Samsun belediye başkan adayı Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir. Mimar, Sanayici; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu. 22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi. Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

2014 Samsun Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz % 54.9

MHP adayı Ferhat Günaydın % 25.2

CHPadayı Tarık Cengiz % 15.9 

Samsun 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 51.98

CHP: Yüzde 17.27 

MHP: Yüzde 16.48

İYİ Parti: Yüzde 11.09

SP: Yüzde 1.44

HDP: Yüzde 1.29

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:57
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