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Mustafa Çoban güven tazeledi

Memur Sen Konfederasyonunun Antalya Temsilciliği seçimi sonucunda Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban il temsilciliğine yeniden seçildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
Mustafa Çoban güven tazeledi

Memur Sen Konfederasyonunun Antalya Temsilciliği seçimi sonucunda Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban il temsilciliğine yeniden seçildi.


Memur Sen Antalya İl Temsilciliği için Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban ve Sağlık Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk aday oldu. Eğitim Bir Sen Şube binasında gerçekleşen seçimde 11’i Şube Başkanı olmak üzere toplam 71 delege oy kullandı. 39 delegenin oyunu alan Mustafa Çoban ikinci kez il temsilciliği görevine seçildi. Kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkürlerini sunan Mustafa Çoban, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan Memur Sen Konfederasyonu’nunmensubu olmaktan gurur duyduğunu, bundan önceki süreçte olduğu gibi yeni dönemde de kamu görevlilerinin haklarının, kazanımlarının korunması noktasında var gücüyle çalışacağını söyledi.



Herkesi kucakladık


2019-2023 yılları arasında temsilcilik görevini sürdürecek olan Mustafa Çoban duygu ve düşüncelerini şöyle paylaştı: "Kurucu Genel Başkanımız merhum M. Akif İnan başta olmak üzere bu bayrağı onurla, izzetle taşıyan bizler; yapıcı ve inşacı kimliğimizle sorunların parçası değil çözümün paydaşı olma yolunu seçtik. Birlikte yaşama kültürünü hep canlı tuttuk. Ayrıştırıcı değil birleştirici tutum içinde olduk, ötekileştirmeden herkesi kucakladık. Stratejilerimizi oluşturur ve eylemlerimizi gerçekleştirirken hiçbir zaman sadece `hep ben kazanayım` yaklaşımında olmadık, ilk önce Türkiye’nin, milletin ve kamu çalışanlarının kazandığı yol ve yöntemler izledik. Memur-Sen olarak bizler, elimizden geldiğince mücadele etmeye, gerek yerel gerekse de evrensel anlamda her yerde olmaya, iz bırakmaya devam edeceğimizi deklare etmek istiyorum. Yasakların karşısında, özgürlüklerin yanındayız. Geçmişimizden aldığımız ilhamla bu ilkeli anlayışımızı sürdüreceğiz ve kamu görevlilerinin hakkını layıkıyla savunmayı sürdüreceğiz"

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
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