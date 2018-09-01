Mustafa Çit'in yeni görevin ne oldu? Mustafa Çit nereye atandı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yayınlanan yeni kararnameye göre, 471 kaymakamın görev yeri değişti. Görev yeri değişen mülki idariamir arasında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı Mustafa ÇİT’te var. Mustafa Çit, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına’na atandı.01 Eylül 2018 Cumartesi 08:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yayınlanan yeni kararnameye göre, 471 kaymakamın görev yeri değişti. Görev yeri değişen mülki idari amir arasında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı Mustafa ÇİT’te var. Mustafa Çit, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına’na atandı.
Kaymakam atamaları Resmi Gazete görev yeri değiştirilen kaymakamlar kimler? Hangi mülki idare amiri nereye atandı?
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