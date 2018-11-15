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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e çok sert cevap

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalara çok sert cevap verdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:04
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e çok sert cevap

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e resmi sitesinden sert bir cevap verdi. Şiddetle ve esefle kınıyoruz başlıkla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söyleyecek çok sözümüz varken, seviyemizi bozmamak ve futbol ortamına daha fazla zarar vermemek adına, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın dün yapmış olduğu, Başkan Vekilimizi muhattap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyoruz.

"Akıl tutulması"

Kulüplerimizin başkan ve yöneticilerinin bir yerlere hoş görünme ve yaranma sevdası ile yaptığı açıklamaların ne Türk sporuna ne de bu açıklamaları yapanlara en ufak bir fayda sağlamadığı aşikardır. Akıl tutulması ile ortaya çıktığına inandığımız ve bizim şaşkınlıkla izlediğimiz tüm bu söylemleri üzülerek sahiplerine iade ediyoruz."

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:04
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Mustafa Cengiz

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