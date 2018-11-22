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PFDK'dan Mustafa Cengiz'e ceza üstüne ceza!

PFDK, daha önce 60 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ek olarak 45 gün daha ceza verdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 17:46
PFDK'dan Mustafa Cengiz'e ceza üstüne ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve 30 bin lira para cezası verdi.

PFDK, daha önce de Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:46
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