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Mustafa Cengiz'den Moskova Büyükelçisi'ne ziyaret

27 Kasım 2018 Salı 23:27
Mustafa Cengiz'den Moskova Büyükelçisi'ne ziyaret


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ü ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde Başkanımız Mustafa Cengiz, Moskova Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. Ziyarette Moskova Büyükelçimiz Hüseyin Diriöz ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Cengiz, Büyükelçi Diriöz'e 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 23:27
  1. Futbol
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