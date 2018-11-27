Mustafa Cengiz'den Moskova Büyükelçisi'ne ziyaret





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ü ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde Başkanımız Mustafa Cengiz, Moskova Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. Ziyarette Moskova Büyükelçimiz Hüseyin Diriöz ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Cengiz, Büyükelçi Diriöz'e 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti." ifadelerine yer verildi.