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Başkan Mustafa Cengiz'in hassasiyeti Galatasaray'daki Beşiktaşlı yönetici krizini önledi

Son şampiyon Galatasaray'da, Beşiktaşlı yönetici krizini Başkan Mustafa Cengiz'in hassasiyeti önledi. Böylece görevden ayrılan Kerem Ertan'ın yerine ise Galatasaray Lisesi mezunu, bir firmada üst düzey yöneticilik yapan Didem Özgüven getirildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:51
Başkan Mustafa Cengiz'in hassasiyeti Galatasaray'daki Beşiktaşlı yönetici krizini önledi

Nisan ayında Galatasaray'da Mağazacılık ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Kerem Ertan geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulübe Ertan'ın yerine daha önce Kartal Yuvası Genel Müdürü olan bir profesyonel yönetici önerildi. Ancak camia içinde bu ismin Beşiktaşlı olduğu bilgisi kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Cengiz, "İyice araştırılsın" talimatını verdi

Bu konuda hassas olan Başkan Mustafa Cengiz'in "İyice araştırılsın" talimatından sonra üst düzey yöneticinin siyah-beyaz forması ve Kartal pozu ile Vodafone Park'ta çektirdiği fotoğrafa ulaşıldı. Krize neden olabilecek atamadan vazgeçildi.

Görevden ayrılan Kerem Ertan'ın yerine ise Galatasaray Lisesi mezunu, bir firmada üst düzey yöneticilik yapan Didem Özgüven, sarı-kırmızılı kulübün yeni Mağazacılık ve Pazarlama Direktörü oldu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 14:51
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Mustafa Cengiz
  4. Didem Özgüven

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