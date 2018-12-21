Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Cengiz, kareler hakkında bilgi alırken, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer eser için oy kullandı.

Mustafa Cengiz, haber kategorisinde Halil Fidan'a ait 'Türk bayrağı Afrin'de" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde İlhami Çetin imzası taşıyan "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafına oy verdi.

Mustafa Cengiz, oylamada yer alan bütün fotoğrafları beğendiğini dile getirerek, "Fotoğrafları genel olarak müthiş buldum. Çocukluğumdan beri amatör fotoğrafçıyım. Yakalanan fotoğraflar çok iyi. Hiçbirine haksızlık etmek istemiyorum. Öyle kareler var ki stüdyo kursanız, bin kamerayla günlerce bekleseniz o anı yakalayamazsınız. Anadolu Ajansındaki emekçi kardeşlerimiz onu yakalamışlar. Hem Anadolu Ajansını hem de fotoğrafları çekenleri yürekten tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.