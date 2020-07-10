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Biyografi

Mustafa Çelik kimdir nerelidir? Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı atama kararlarına göre, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Çelik atandı. Peki Mustafa Çelik kimdir nerelidir? Mustafa Çelik hangi görevlerde bulundu? İşte Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik’in hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 08:58:00 - 2020-07-10 09:02:44
Mustafa Çelik kimdir nerelidir? Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik

Yaklaşık 6,5 yıldır Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Mustafa Çelik, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik özgeçmişi

01.11.1975 Üsküdar – İstanbul doğumludur. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olup Kevser Çelik ile evlidir.

2000–2001 Kastamonu – Devrekani Mustafa Kaya YİBO Beden Eğitimi Öğretmenliği

2001-2005 Kastamonu – Çatalzeytin Çok Programlı Lise Beden Eğitimi Öğretmenliği

2005-2007 Sinop / Gerze Karlı TOBB İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliği

2007-2008 Sinop Fen Lisesi Beden Eğitimi öğretmenliği (Yazılı Seçme Sınavı Türkiye 1.)

2008-2009 Sinop Fen Lisesi Müdür Yardımcılığı

2009-2011 Sinop Fen Lisesi Müdür Baş Yardımcılığı

2007-2011 Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdür V.

2011-2013 Kasım Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü

2013-2020 Şubat Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü

2020 Şubat Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı atamaları Resmi Gazete atama kararları
Gençlik ve Spor Bakanlığı atamaları Resmi Gazete atama kararları

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