Mustafa Çelik kimdir nerelidir? Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı atama kararlarına göre, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Çelik atandı. Peki Mustafa Çelik kimdir nerelidir? Mustafa Çelik hangi görevlerde bulundu? İşte Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik’in hayatı, biyografisi.
Yaklaşık 6,5 yıldır Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Mustafa Çelik, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik özgeçmişi
01.11.1975 Üsküdar – İstanbul doğumludur. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olup Kevser Çelik ile evlidir.
2000–2001 Kastamonu – Devrekani Mustafa Kaya YİBO Beden Eğitimi Öğretmenliği
2001-2005 Kastamonu – Çatalzeytin Çok Programlı Lise Beden Eğitimi Öğretmenliği
2005-2007 Sinop / Gerze Karlı TOBB İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliği
2007-2008 Sinop Fen Lisesi Beden Eğitimi öğretmenliği (Yazılı Seçme Sınavı Türkiye 1.)
2008-2009 Sinop Fen Lisesi Müdür Yardımcılığı
2009-2011 Sinop Fen Lisesi Müdür Baş Yardımcılığı
2007-2011 Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdür V.
2011-2013 Kasım Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
2013-2020 Şubat Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü
2020 Şubat Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.