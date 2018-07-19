Mahkeme talep etti! Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyım atanabilir

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan skandal, Türkiye'de ünlü isimler üzerinden sapkınlığın nasıl empoze ediliğini bir kez daha gözler önüne sermişti.

Şarkıcı Mustafa Ceceli'den, olaylar sonrası koruma hamlesi geldi. Ceceli korunma talebi için mahkemeye başvurdu.

2 AY SÜREYLE CECELİ'DEN UZAK DURACAK

İstanbul Aile Mahkemesi, şarkıcı İntizar’ın 2 ay süreyle Mustafa Ceceli’ye yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

ÇOCUĞA KAYYIM ATANABİLİR

Bunun yanıda Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğu için velayet davası da sürüyor. Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in 7 yaşındaki çocukları Arın Ceceli’nin menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyım atanması talebinde bulundu.