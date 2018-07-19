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Mahkeme talep etti! Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyım atanabilir

Ortaya çıkan eşcinsel sapkınlık olay sonrası Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğuna velayet davasında kayyım atama ihtimali ortaya çıktı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:17
Mahkeme talep etti! Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyım atanabilir

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan skandal, Türkiye'de ünlü isimler üzerinden sapkınlığın nasıl empoze ediliğini bir kez daha gözler önüne sermişti. 

Şarkıcı Mustafa Ceceli'den, olaylar sonrası koruma hamlesi geldi. Ceceli korunma talebi için mahkemeye başvurdu.

2 AY SÜREYLE CECELİ'DEN UZAK DURACAK

İstanbul Aile Mahkemesi, şarkıcı İntizar’ın 2 ay süreyle Mustafa Ceceli’ye yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

ÇOCUĞA KAYYIM ATANABİLİR

Bunun yanıda Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğu için velayet davası da sürüyor. Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in 7 yaşındaki çocukları Arın Ceceli’nin menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyım atanması talebinde bulundu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 11:17
  1. İstanbul
  2. mustafa ceceli
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  4. intizar
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YORUM YAZ

  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber4 dk önce
    Gül gibi ailen vardı iftar programlarında okuduğun ilahiler ile bizi mest ediyordun. Üç kuruş para ve beline sahip olamama bak seni ne hale düşürdü. Pişman değilsen pişman ol. Allaha hamdet Allahın iyi kulusun bu dünyada seni uyardı diye. Örnek bir aile babası olsan ne olurdu sanki?
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