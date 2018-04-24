Mustafa Cambaz'ın katiline yanıt: Sen asıl bizden kork

FETÖ’cü darebecilerin 15 Temmuz gecesi aralarında gazeteci Mustafa Cambaz’ın da olduğu 8 kişinin şehit edildiği 117 sanıklı Çengelköy Polis karakolunun basılması davasında savunma yapan eski Yüzbaşı Şafak Gündoğdu elinde dolu silahla dışarı çıkıp ateş etmesi tespitli olmasına rağmen “Sıkıyönetim ilanı falan duymadım. Kimsenin darpedildiğini, derdest edildiğini görmedim” yalanına sarıldı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen duruşmada diğer darbecilerin yaptığı gibi savunmasına soruşturma aşamasında alınan ifadelerini reddederek başlayan cuntacı Gündoğdu, mesaiden sonra evine gittiğini, 20.55’te tutuklu sanık eski Yüzbaşı Samet Örenlier tarafından aranarak alarm verildiğini bildirdiğini, kendisinin de yazlık kıyafetiyle silahsız bir şekilde Kuleli’ye gittiğini söyledi. Gündüz, kendi bölüğündeki askerlere boş silah verdiğini, mühimmatı vermediğini iddia eden sanık Gündoğdu, Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın emriyle mühimmet da getirildiğini, Albay ifade etti. Mehmet Karabekmez’in de kendisine öğrencilerin arasına asker yerleştirmesini emrettiğini anlattı.

Gündoğdu, savunmasına şöyle devam etti: “Saat 24.00’e doğru 1 asker ve 1 polis Çengelköy istikametine doğru gitti. Bir süre sonra geri döndüler. O taraftan atış sesleri geliyordu. Çıkrıkçı da böyle bir durumdan bahsedip o tarafa gideceğimizi söyledi. Toplandık, o yöne doğru hareket ettik. En önde ben hemen arkamda Çıkrıkçı vardı. Çengelköy’e 150 metre mesafe kala üzerimize ateş açıldı. Daha ne olduğunu anlamadan Çıkrıkçı ‘Atış serbest’ dedi. Sonrasında okul komutanı Çıkrıkçı, hemen üzerimizdeki sokak lambasına ateş etmemi istedi. İki atışta lambayı vurdum. Daha sonra ne olduğunu anlamak için karakola ilerledim. Kapısında kilit vardı, içeriden telsiz sesleri geliyordu.” Ancak Gündoğdu, savunmasında Gazeteci Mustafa Cambaz’la birlikte Çengelköy’de 8 kişinin şehit edildiği konusuna hiç değinmedi.

'ERLERİ DİRİ DİRİ GÖMDÜNÜZ'

Sanık Gündoğdu, “Şimdi şehit aileleri kızacak belki ama…” dediği sırada, sanık yakınları bölümünde oturan bir kişi, “Er aileleri de kızıyor size. Siz de bizim çocuklarımızı diri diri gömdünüz” diye bağırdı. Başkan Günaydın, “Emniyette darbedildim, korktum, diyorsun. Savcılık ifadeni neden kabul etmiyorsun? Orada polis yoktu. Savcılıkta ya da hakimlikte ifade verirken kapıda polis bekliyordu ondan mı korktun? Bizden korkmuyor musun? Biz de şöyle böyle diye emir verebiliriz. Asıl korkman gereken biziz, hakkında karar verecek olan biziz” dedi. Mahkeme başkanı ardından daha önce savunma yapan 7 kişinin Gündoğdu’nun ateş ettiğini söyledi.