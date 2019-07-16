Mustafa Birincioğlu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı ADÜ eski Rektörü Prof.

ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu’nun bir süre önce geçirdiği beyin kanaması sonucu ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Ümran Birincioğlu hayatını kaybetti.



80 yaşında vefat eden Ümran Birincioğlu’nun cenazesi Söke Koca Camisindeöğleyin kılınan cenaze namazının ardından Söke Granta Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Birincioğlu’nun cenaze törenine, eski Diyanet İşleri Başkanı ve Devlet Bakanlarından Mustafa Said Yazıcıoğlu,TBMM 22. Dönem CHP Aydın Milletvekili Mehmet Semerci, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Neval Genç, Söke eski Belediye Başkanı Süleyman Toyran, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, oda başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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