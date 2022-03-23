Mustafa Bilici Hocaefendi Hakk’a yürüdü
Mahmud Efendi Hazretleri'nin en eski talebelerinden ve vasîlerinden ve İsmailağa büyük heyetinin önde gelen isimlerinden Mustafa Bilici Hocaefendi Hakk'a yürüdü.
Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde bulunmuş, Mahmud Efendi Hazretleri'nin en eski talebelerinden ve vasîlerinden ve İsmailağa büyük heyetinin önde gelen isimlerinden "Kagoşum" lakaplı Mustafa Bilici Hocaefendi vefat etti.
Kovacı Dede Camii emekli İmam Hâtibi Mustafa Bilici Hocaefendi'nin cenaze namazı perşembe günü, öğle namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak.