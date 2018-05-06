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CHP'li Mustafa Balbay teröristin mezarı başında oy istedi

Deniz Gezmiş başta olmak üzere idam edilen teröristleri anma törenine katılan CHP'li Mustafa Balbay, “Mezar başında siyaset yapılır” diyerek 24 Haziran seçimleri için oy istedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 14:06

Ankara'da, 6 Mayıs 1972 yılında idam edilen terörist Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma töreni düzenlendi.

CHP örgütleri tarafından düzenlenen anma töreninde konuşan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 24 Haziran için oy çağrısı yaptı.

CHP dışında birçok parti yetkilisinin de anma törenine katıldığını belirten CHP'li vekil, "Deniz Gezmiş herkesin gözlerinde yaşıyor" şeklinde konuştu.

"MEZAR BAŞINDA SİYASET YAPILIR"

Topluma mal olan bir insanın itibarının silinemeyeceğini savunan Balbay, "Mezar başında siyaset yapılır mı? Evet, yapılır. Denizlerin anısını yaşatmak için 24 Haziran'da hepimizin görevi var. 24 Haziran'da tek adam iktidarına son verin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 14:06
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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