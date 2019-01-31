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Mustafa Aydıner kimdir? Mustafa Aydıner vefat mı etti?

Mustafa Aydıner vefat mı etti? İlaç Eczacılık Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) Mütevelli Heyeti Üyesi Eczacı Mustafa Aydıner, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki Milli Görüş’ün unutulmaz isimlerinden olan Mustafa Aydıner kimdir? İşte Mustafa Aydıner nereliydi? Mustafa Aydıner hangi görevlerde bulundu?

31 Ocak 2019 Perşembe 10:37
Mustafa Aydıner kimdir? Mustafa Aydıner vefat mı etti?

İlaç Eczacılık Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) Mütevelli Heyeti Üyesi Eczacı Mustafa Aydıner, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki Milli Görüş’ün unutulmaz isimlerinden olan Mustafa Aydıner kimdir? İşte Mustafa Aydıner nereliydi? Mustafa Aydıner hangi görevlerde bulundu?

1936'da Rize'de doğan Aydıner, ailesinden gelen bitkisel ilaç bilgilerini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesindeki öğrencilik yıllarında Prof. Sarım Çelebioğlu, Prof. Mehpare Heilborn ve Prof. Dr. Turan Baytop gibi akademisyenlerin desteğiyle bilimsel bir kalıba oturtarak, 1964'te mezun olduktan sonra aktif eczacılık alanında faaliyet göstermeye başladı ve bitkisel ilaç bilgilerini eczanesinin laboratuvar ortamında steril bir şekilde hazırladı.

İVEK'in kurucu mimarı olan Aydıner, tüm bilgi ve tecrübelerini "Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi" adındaki kitabında topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Aydıner’i hastanede ziyaret etmişti.

 

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:37
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