Mustafa Asaf’ı rahmetle anıyoruz
yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Can Karahasanoğlu’nun oğlu Mustafa Asaf Karahasanoğlu’nun Hakk'a kavuşmasının üçüncü senesinde rahmetle anıyoruz.29 Aralık 2018 Cumartesi 12:58
Haber Merkezi
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun torunu, yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Can Karahasanoğlu’nun oğlu Mustafa Asaf Karahasanoğlu’nu cennet yolculuğunun 3. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Edirnekapı Şehitliği’nde meftun bulunan Asaf’ı, cennet bekçilerine emanet ediyor ve dualarla anıyoruz.
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