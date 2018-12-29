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Mustafa Asaf’ı rahmetle anıyoruz

yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Can Karahasanoğlu’nun oğlu Mustafa Asaf Karahasanoğlu’nun Hakk'a kavuşmasının üçüncü senesinde rahmetle anıyoruz.

29 Aralık 2018 Cumartesi 12:58
Mustafa Asaf’ı rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun torunu, yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Can Karahasanoğlu’nun oğlu Mustafa Asaf Karahasanoğlu’nu cennet yolculuğunun 3. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Edirnekapı Şehitliği’nde meftun bulunan Asaf’ı, cennet bekçilerine emanet ediyor ve dualarla anıyoruz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 12:58
  1. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  2. yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Can Karahasanoğlu
  3. Mustafa Asaf Karahasanoğlu
  4. Edirnekapı Şehitliği

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