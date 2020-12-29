Mustafa Asaf’ı rahmetle anıyoruz
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun torunu, yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Can Karahasanoğlu’nun oğlu Mustafa Asaf Karahasanoğlu'nu rahmetle anıyoruz.
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun torunu, yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Can Karahasanoğlu’nun oğlu Mustafa Asaf Karahasanoğlu’nu cennet yolculuğunun 5. yıldönümünde rahmetle yâd ediyoruz. Edirnekapı Şehitliği’nde medfun bulunan Asaf’ı, cennet bekçilerine emanet ediyor ve dualarla anıyoruz.