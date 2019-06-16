0553 313 94 23

Mustafa Alan: “ Çıraklar yüksek maddi beklentilerinden dolayı saatçilik sektörüne ilgi duymuyor”

Saatçilik mesleği hakkında bilgiler veren Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, “Çıraklar yüksek maddi beklentilerden dolayı saatçilik sektörüne ilgi duymuyor” dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 09:37
Mustafa Alan: “ Çıraklar yüksek maddi beklentilerinden dolayı saatçilik sektörüne ilgi duymuyor”

Saatçilik mesleği hakkında bilgiler veren Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, “Çıraklar yüksek maddi beklentilerden dolayı saatçilik sektörüne ilgi duymuyor” dedi.



Maddi beklentilerinden dolayı gençlerin çırak olmak istemediğini belirtenKayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, “Ben Kayseri Saatçiler Odası kurucu başkanıyım. Odamızı, 50 kişiyle 1986’da kurdum. İlimizde hala 50 ye yakın saatçimiz var. Saat tamir ve satışı yapan kardeşlerimiz var. Ama maalesef, son yıllarda çırak bulamıyoruz. Bunun nedeni de, Mili Eğitimde dört artı dört sistemi oldu. Haliyle, ortaokula ve liseye giden kişi tekrar çırak olarak geri gelmiyor. Biraz da aileler çırak verirken maddi beklenti içerisindeler ama meslek öğreniminde çırak ve kalfada aşırı bir gelir beklentisi olmaz. Bir miktarı da, berber ve kuaförleri tercih ediyorlar orada bahşiş sistemi olduğu için. Bu sebeplerden çırak bulmada zorluğumuz var. Özellikle, gelişen teknolojiyle birlikte elektronik öne çıktı. Daha önce mekanik saatlerimiz vardı. Tamiri ve cam değişimi olurdu ve dolayısıyla mekanik bir işçilik vardı. Elektronik saatler tabi bir miktar saatçiliğe tesir etti. Özelikle de telefonların çıkması da çok etkili oldu. Saatçilik güzel bir meslek. Belki çok zengin etmez ama evi geçindirmeyi sağlar” ifadelerini kullandı.


Yaklaşık 40 yıldır saat işiyle uğraşan Ali Erkara, “1979 dan beri, çıraklığım dahil hemen hemen 40 senedir bu mesleğin içindeyim. Mesleğimi çok severek yapıyorum ve ekmeğini yiyoruz. İnsanların, analog saat kullanımı tabi biraz azaldı. Akıllı saatler çıktı ve saat sektörü de teknolojiye ayak uyduruyor. Ama analog saat kullanıcıları hala var, vazgeçemiyorlar. Çünkü, eski saatlerimiz daha kaliteli, daha güzel, daha albenili ve daha sağlamdı. Mesleğimizde, çırak sorunumuz var. Şu an da ilköğretim okulları lise seviyesinde olduğu için, liseyi bitirmeden çırak yetiştirmek mümkün olmuyor kanunumuz gereğince. Liseyi bitiren öğrenci de, burada bayağı gelişmiş olarak geliyor. Her söyleneni yapmıyor ve bazı sözler zoruna gidiyor. Tabi bizim zamanımızda, ustalarımız bize çok şeyler söyleyerek bu mesleği öğrettiler ama liseyi bitiren çocuk da o saatten sonra meslek dalına eğilim göstermiyor” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 09:37
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğün konvoyunda aracın tavanına çıkıp ölümle burun buruna geldiler
    1. Düğün konvoyunda aracın tavanına çıkıp..
    2. Konya’da çekicilerle 20 dakika içinde..
    3. Bakan Kurum'dan G20'de "Türkiye'de..
    4. Nilüfer Kent Konseyi’nde Neslihan..
    5. Buca Sanat Kursları Şenliği
    6. (Özel) 100 metre mesafedeki evladını..
    7. YKS'nin ikinci oturumu başladı
    8. Ağrı’da otomobil 10 metre yükseklikten..
    9. ASEV TSM Korosundan ‘Emel Sayın..
    10. Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
    11. Uzunkaya'dan "Babalar Günü" mesajı
    12. İşte çirkef medyanın zehirli ağzı!..
    13. Diz ağrıları kabusunuz olmasın
    14. Kafkas Üniversitesi’nde "21. Yüzyılda..
    15. Beyaz TV ekibine çirkin saldırı!..
    16. Başkan Beyoğlu, İstanbul seçimi için..
    17. Yurtta hava durumu
    18. Başkanlardan Kızılay’a kan bağısı
    19. Okulun bahçesine öğrenciler için..
    20. Küçük çocuğun köpekle dostluğu
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!