Mustafa Alan: “ Çıraklar yüksek maddi beklentilerinden dolayı saatçilik sektörüne ilgi duymuyor”

Saatçilik mesleği hakkında bilgiler veren Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, “Çıraklar yüksek maddi beklentilerden dolayı saatçilik sektörüne ilgi duymuyor” dedi.

Maddi beklentilerinden dolayı gençlerin çırak olmak istemediğini belirtenKayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, “Ben Kayseri Saatçiler Odası kurucu başkanıyım. Odamızı, 50 kişiyle 1986’da kurdum. İlimizde hala 50 ye yakın saatçimiz var. Saat tamir ve satışı yapan kardeşlerimiz var. Ama maalesef, son yıllarda çırak bulamıyoruz. Bunun nedeni de, Mili Eğitimde dört artı dört sistemi oldu. Haliyle, ortaokula ve liseye giden kişi tekrar çırak olarak geri gelmiyor. Biraz da aileler çırak verirken maddi beklenti içerisindeler ama meslek öğreniminde çırak ve kalfada aşırı bir gelir beklentisi olmaz. Bir miktarı da, berber ve kuaförleri tercih ediyorlar orada bahşiş sistemi olduğu için. Bu sebeplerden çırak bulmada zorluğumuz var. Özellikle, gelişen teknolojiyle birlikte elektronik öne çıktı. Daha önce mekanik saatlerimiz vardı. Tamiri ve cam değişimi olurdu ve dolayısıyla mekanik bir işçilik vardı. Elektronik saatler tabi bir miktar saatçiliğe tesir etti. Özelikle de telefonların çıkması da çok etkili oldu. Saatçilik güzel bir meslek. Belki çok zengin etmez ama evi geçindirmeyi sağlar” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40 yıldır saat işiyle uğraşan Ali Erkara, “1979 dan beri, çıraklığım dahil hemen hemen 40 senedir bu mesleğin içindeyim. Mesleğimi çok severek yapıyorum ve ekmeğini yiyoruz. İnsanların, analog saat kullanımı tabi biraz azaldı. Akıllı saatler çıktı ve saat sektörü de teknolojiye ayak uyduruyor. Ama analog saat kullanıcıları hala var, vazgeçemiyorlar. Çünkü, eski saatlerimiz daha kaliteli, daha güzel, daha albenili ve daha sağlamdı. Mesleğimizde, çırak sorunumuz var. Şu an da ilköğretim okulları lise seviyesinde olduğu için, liseyi bitirmeden çırak yetiştirmek mümkün olmuyor kanunumuz gereğince. Liseyi bitiren öğrenci de, burada bayağı gelişmiş olarak geliyor. Her söyleneni yapmıyor ve bazı sözler zoruna gidiyor. Tabi bizim zamanımızda, ustalarımız bize çok şeyler söyleyerek bu mesleği öğrettiler ama liseyi bitiren çocuk da o saatten sonra meslek dalına eğilim göstermiyor” diye konuştu.