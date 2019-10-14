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Mustafa Akıncı'dan yeni açıklama! Geri adım atmadı

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mesajının çarpıtıldığını savunarak "Kastım PKK filan değil. Türkiye ile Suriye arasında en kısa zamanda diyalog ve diplomasi kanalları açılsın istiyorum." dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:53
Mustafa Akıncı'dan yeni açıklama! Geri adım atmadı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa  Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı skandal paylaşım Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

Akıncı yayınladığı uzun mesajda "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanmıştı.

Akıncı'ya kendi ülkesindeki KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile sert tepki gösterdi.  Eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Akıncı'yı Habertürk yazarı Nagehan Alçı aradı ve açıklamalarını köşe yazısına taşıdı. İşte o yazının ilgili bölümü:

“Türkiye’deki duygu seli içinde mesajım yanlış algılandı”

“Büyük haksızlık yapılıyor, ciddi bir çarpıtma var. Ben söyleyeceğimi net dile getiren bir insanım. Söylediğim şu: Türkiye’nin terör belasından kurtulmasını istemeyen var mı Kıbrıs’ta? Elbette bunu istiyorum. Çarpıtmaya mahal yok” diye girdi lafa.

“Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili aynı şeyi söyledim"

Akıncı’nın sözü Kıbrıs Barış Harekatı’na getirmesi de burada çok tepki aldı ve kendi kamuoyu tarafından da bu nedenle eleştirildiği ileri sürüldü. Kendisine bunu sordum, 1974’e atıf yapmasının hâlâ arkasında olup olmadığını merak ettim.

“Ben bunu ilk kez söylemiyorum ki Nagehan Hanım. Mesela 20 Temmuz 2015 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olduğu törende de söylemiştim. Ben her savaş için aynı şeyi söylüyorum. Bir daha olmasın, yeni şehitler vermeyelim… Benim sıklıkla oturttuğum bir bağlam bu. Bakın o açıklamada da var, ben Kıbrıs Barış Harekatı’nda bir genç olarak Lefkoşa’daydım ve o harekata katıldım. En yakın arkadaşlarım gözümün önünde şehit oldular. Operasyon desek de neticede bu bir savaş. Benim ne demek istediğimi Kıbrıs’ta herkes bilir. Eski bir siyasetçiyim. Söylediklerime burada tepki yok. Kıbrıs’ta yıllardır benim nerede durduğumu görüyor insanlar.”

Kast ettiğim PKK ile diyalog değil

Akıncı’ya diyalog ve diplomasiden ne kast ettiğini sordum. “Sorunun çözümü için PKK-YPG ile diyalog mu öneriyorsunuz?” dedim. “Hayır, kastım PKK filan değil. Türkiye ile Suriye arasında en kısa zamanda diyalog ve diplomasi kanalları açılsın istiyorum. Yalnızca Suriye değil AB ile Mısır ile de öyle. Ben diplomasi ve diyaloğun gücüne inanıyorum. Bu yalnızca bu mesele ile sınırlı değil. Yoksa terör örgütleri ile görüşsün vs demiyorum. Zaten onu diyecek konumda da değilim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:53
  1. MustafaAkıncı
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türkiye
  4. Ersin Tatar
  5. KKTC

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  • GERÇEK TÜRKGERÇEK TÜRK8 dk önce
    kıvırmayalım lütfen
  • Leyla Leyla 13 dk önce
    Dansöz gibi kıvırma adam gibi ol dediklerini cümle alem okudu niye kıvırıp çarpıtmaya başladın çarpıttiginsözler gene faul .seni oraya koyan Türkiye saygılı ol.darbeci sisiyle mı düopol yapacazönünden ye otur oturduğun yerde sen Turkiyeye akıl verecek kimsin çürümun ne ki. Kalkmış Esetle diyolog öneriyor bir milyon insanını kendisi katletmiş dört milyon insanını şu an 6 senedirgene biz bakıyoruzvarmı dünyada böyle yük çeken başka ülkeşerefsizlik etmearka ayağınla kulağına kaşıyıp durmahoşt.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN14 dk önce
    HADDİNİ BİLMEZ ADAM..UTANMADAN BİR DE TEVİLE KALKIYOR..ISRARLA ESED VE SİSİ İLE GÖRÜŞÜN DİYOR..ULAN SIĞINTI,BAŞKANI OLDUĞUN DEVLETİN NÜFUSU SİNCAN'IN BİR MAHALLESİNDEN DAHA AZ..BİZ BURALARI MUHTAR İLE YÖNETİYORUZ..SENA CUMHURBAŞKANI DİYEN BU DEVLET..DEMEZ İSE NE YAPACAKSIN? NE GÜCÜN VAR?EDEBİNİ TAKIN VE HAİNLER GRUBUNA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ VERME..
  • SahinSahin15 dk önce
    Cevir kazi yanmasin.firildak.senin gibi pervane karakterli adamlar nasil c.baskani oluyor aklim havsalam almiyor.siz aslinda kapiya baglanacak k.pek bile olamiyacak tiplersiniz.k.pek en azindan sadik.sen sadakatin kime eyyyy ......
  • Yakup ÖZTÜRKYakup ÖZTÜRK16 dk önce
    Tüy dikme deniyor buna...Ya da sıvama...Nagehan Alçı da bu sıvamaya yardımcı olmuş.Tüyü beraber dikmişler...
  • ayşeayşe17 dk önce
    zaten pkk kanı akıyor sana ne oluyor
  • MücahitMücahit19 dk önce
    Hayret sen Kıbrıs savaşına galiba spor olsun diye katılmışsın.Çünkü sözlerin bir vatansever insanın söyleyeceği şeyler deyil.Gebermelerini engellenmeye çalışdığın o örgüt Türkiyeye tam 40 yıldır kalleşce ve alçakca saldırıp bu güzel ülkemizin bebeklerini askerlerini polislerini öğretmenlerini din adamlarını ve kendinden olmayam binlerce insanı kalleşlikle şehit etti.Senin gibi o makama gelmiş bir insanın bunları bilmemesi mümkün değil. Buda demekki sen Kuzey Kıbrıs halkına değil başa yerlere hizmet ediyorsun.İnşalla günü geldiğinde o millet sana layık olduğun muameleyi yapacaklardır.
  • ali osmanali osman20 dk önce
    az kaldi. geri verecek kibrisi rumlara
  • o.bo.b25 dk önce
    bu adamın birşeyden haberi yok alın bu adamı görevden azledin nasıl türk bu kimin yalakası kime yaranmaya çalışıyor bu hemen acilen görevden alınmalı azledilmelidir tc. devletinin kıbrıs türkcumhuriyetinin nasıl kurulduğun dan bi haber bu siyasetten politikadan düyanın gidişatından bi haber kıbrıslılara yazık oluyor yıllar önce halk oyunları festivaline katılan kıbrıs kafilesinden biride aynı sözrebenzer laflar etmişti eden kişide değirmenlik belediyesinin !!! bir elamanı idi bunlar ingilliz yalakasıhabelediye cumhur başkanı farkları yok
  • Eyup Eyup 28 dk önce
    Sus. Konuştukça zirvalayip batiyorsun. Söz konusu vatansa elbette kan su gibi akacak.
  • HACI DURMUŞ KILIÇHACI DURMUŞ KILIÇ28 dk önce
    derhal istifa etmelisin hem de derhal
  • Abdullah HaşimiAbdullah Haşimi30 dk önce
    Yunan davuru ile aramızda harb çıksa, bu zatın yunan gavurunu müdafa edeceğinden hiç şüpheniz olmasın.
  • kalelikaleli30 dk önce
    hırbo bir şey olmuşsun ama eşekliğin üzerinde kıbrıs barış hareketinden önce rumlar kaç Türk ü katletti çocukları bile banyoda katledenlere karşı ne yaplacaktı.o hareket olmasaydı kıbrıs şimdiş rumların elinde idi.biliyor musun.sen kimsin ukala ukala ahkam kesiyorsun.rum tarafını desteklediğin belli oluyor zaten.önce de öyleydi.kıvırıyordun.şimdi ise ifade ediyorsun açıkça.kendini bir şey sanan ukala tip.gençlerimizin moralini bozma...
  • OsmanlıOsmanlı31 dk önce
    reis bu şarlatanı görevden al hırsız dışarıda değil evin içinde...
  • Necmettin yakşi Necmettin yakşi 32 dk önce
    Sen kime hizmet ediyorsun haddını bil sen kimsın haralardan sonra göreceksin feto uşağı
  • OsmanlıOsmanlı39 dk önce
    ulan it maaşını türkiye veriyor sus ve neler olacak bekle türkün gücü olmasa bittiniz azınlık...

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