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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması!

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde skandal bir açıklama yaptı. Akıncı, açıklamasında harekata destek belirtmediği gibi Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu ileri sürdü.

13 Ekim 2019 Pazar 07:14
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması!

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde açıklama yaptı.

1974 Kıbrıs ve Barış Pınarı Harekatı için skandal sözler!

Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu savundu.

"Akan su değil kandır"

Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.

Oktay'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bu sözleri sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Akıncı'yı sert sözlerle eleştirdi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 07:13
  1. Mustafa Akıncı
  2. KKTC
  3. Barış Pınarı Harekatı

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