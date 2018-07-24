Mustafa Akıncı: Türkiye ile birlikte barış istiyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa görüştü, daha sonra Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Akıncı ve Çavuşoğlu, baş başa ve siyasi parti temsilcileriyle görüşmeleri sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Akıncı, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Çavuşoğlu'nun Türkiye Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve geleneğin bozulmadığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 24 Haziran seçimlerinin ardından bir kez daha Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Çavuşoğlu'nu bu göreve tekrar gelmesinden ötürü kutladı.

LUTE'UN ZİYARETİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsviçre'nin Crans Montana kasabasında sonuçsuz kalan Kıbrıs Konferansı'nın ardından taraflardan ricada bulunduğunu anımsatan Akıncı, Guterres'in kendisine yönelik, "Gidiniz değerlendirmelerini yapınız ve bu değerlendirmelerinizi sonrasında düşüncelerinizi, görüşlerinizi benimle paylaşınız. Eğer benim yapabileceğim bir şey varsa sizler için bunu yapmaya hazırım. Kıbrıs'ta çözüme katkıda bulunma yönünde bir fırsat varsa bunu değerlendirmeye hazırım." ifadelerini aktardı.

Akıncı, Çavuşoğlu ile görüşmede Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un dün adaya yaptığı ziyareti de değerlendirdiklerini belirterek, "Lute'un ziyareti, 'Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başladığı' şeklinde değerlendirilmemelidir." diye konuştu.

Lute'un adaya yaptığı ziyaretin nabız yoklama ziyareti olduğuna dikkati çeken Akıncı, şunları kaydetti:

"Lute, iyi bir dinleyici olduğunu bize gösterdi. Uzun uzun konuştuk kendisine olayı nasıl gördüğümüzü anlattık. Bu sorun bu kadar yıldır aşılama almışsa bunun kökeninde yatan nedenleri bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak nasıl değerlendirdiğimizi, iyi niyetle çıkış yollarını ne olabileceğini izah etmeye çalıştık. Kıbrıs'ta Türkiye ile birlikte barış istiyoruz, huzur istiyoruz, iş birliği istiyoruz. Doğu Akdeniz'in bir istikrar bölgesi olmasını istiyoruz. Kıbrıs'a Türkler ve Rumlar arasında Türkiye ile Yunanistan arasında iyi münasebetlerin olmasını istiyoruz. Bunlar her zaman seslendirdiğimiz, altını çizdiğimiz, düşünceler. Bir çözümden karşılıklı tarafların kazançlı çıkacağını bilinci içerisinde bugüne kadar hep olumlu adımlar attık, bundan sonrası için de elbette olumlu, yapıcı tavrımızdan vazgececek değiliz. Yeter ki bu olumlu yaklaşımlar karşılıksız kalmasın. Bütün mesele gerçekçi olsun, adil olsun uygulanabilir olsun."

YUNANİSTAN'DAKİ YANGIN FELAKETİ

Yunanistan'daki yangın felaketine ilişkin de Akıncı, "Umarım kısa sürede kontrol altına alınır. 50'den fazla insan hayatını kaybetti, ağır yaralılar var. Kıbrıs Türk halkı adına acıların paylaşıyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.