KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti..25 Ocak 2019 Cuma 16:34
KKTC'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.
Görüşmenin ardından Akıncı ile Çavuşoğlu heyetler arası çalışma yemeğine geçti.
Çalışma yemeğinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da hazır bulundu.
Açıklama yapılacak
Akıncı ve Çavuşoğlu, yemeğin ardından Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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