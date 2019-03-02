Muş’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Muş’ta etkili olmaya devam eden kar ve fırtına nedeniyle il genelinde kapanan köy yollarında kar kalınlığı 5 metreye ulaştı. Ekipler, iş makinelerinin boyunu aşan karda yolları açmak için mücadele ediyor.

Muş kent merkezine bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte büyük güçlük yaşıyor. 2 gün önce etkili olan karda 162 köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, 155 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 2 gün aralıkla etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin açtığı yolların tipiden dolayı yeniden kapandığını, bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaşması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü söyledi. Kentte kar yağışının günlük yaşamı ciddi derecede olumsuz etkilediğini ifade eden Yentür, "Karla mücadele çalışmamız Üçevler grup köy yolunda 7 köye ulaşmak için devam ediyor. Etkili olan 2 günlük kar yağışından dolayı 162 köy yolu ulaşıma kapandı. Bunlardan 155 köyümüzü ilk gün itibariyle ulaşıma açtık. Fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 30 köyümüz yeniden kapandı. Bugün karla mücadele ekibimiz 23 köyümüze yeniden ulaşımı sağladı. Merkeze bağlı Üçevler grubunda bulunan 9 köyümüze ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Bugün akşama kadar mezralarla beraber ulaşımı sağlayacağız. Diğer yerlerde ise yol genişletme çalışması yapılmaktadır" dedi.







"57 iş makinesi 100 personelle 7/24 saat görevdeyiz"

Karla mücadele çalışmasına 57 iş makinesi 100 personelle devam ettiklerini hatırlatan Yentür, "7/24 saat esasına göre vatandaşlarımıza ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. İl Özel İdaresinin 3 bin kilometre yol ağı bulunmakta. Meteoroloji verilerine göre ovaya 2.03 santimetre kar düşmüş bulunmakta. Yüksek bölgelerde kar kalınlığı 4-5 metreye ulaşmış durumda. Kar yağışı ile birlikte bugüne kadar 6 kez yol açma çalışması gerçekleştirdik. Bunun toplamı 18 bin kilometre yol açma çalışması yapmış bulunmaktayız. Koşullarımız ağır, fırtına nedeniyle yüksek yerlerde sürekli yollarımız kapanmaktadır. Biz bunların hepsini yan yana bıraktığımızda Mart ayı sonuna kadar devam ederse 25 bin kilometre kadar bir yol çalışması yapmış olacağız. Bu çok ciddi bir rakamdır. Günlük yakıt sarfiyatımız yaklaşık 3 bin 500 litre yapılmaktadır. Özellikle yakıt bütçemizin büyük bir kısmını karla mücadelede harcamaktayız. Devlet büyüklerimiz bu konuda il özel idaresinin görev sahasındaki bütün araç ekipmanları halkın hizmetinde bulundurmaya talimat vermişlerdir. Biz bu talimatları yerine getiriyoruz. Para gitse de insanlarımızın refahı, huzuru ve sağlığını tehdit edecek veya sıkıntıya sokacak her hangi bir eylemimiz olmadığına sevinçliyiz" diye konuştu.

Ağıllı Köy Muhtarı Abdulselam Dinçer de, köylerinin kırsal bölgede olması sonucu gerek kar yağışı gerekse fırtına nedeniyle yollarının sürekli kapandığını, ancak İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışma sonucu yollarının kısa sürede ulaşıma açıldığını ve ekiplere teşekkür ettiğini söyledi.