Muş’ta YKS maratonu başladı Muş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başladı.

Muş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başladı.

İki günde toplam üç oturum olarak yapılacak olan YKS sınavı saat 10.15 itibariyle başladı. İyi bir bölüm kazanmak için ter dökmeye başlayan adaylar, yapılan aramaların ardından içeriye alında. Sınava son anda yetişmeye çalışan bazı adaylar ise, koşarak geldi.

Bazı adayların yakınlarının okul dışındaki bekleyişleri ise sürüyor.

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