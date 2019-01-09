Muş'ta yarın okullar tatil mi | Muş 10 Ocak Perşembe kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Muş da var. Muş'ta kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Muş'ta okullar yarın da tatil mi? Muş'ta okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Muş'ta 10 Ocak perşembe günü okullar tatil mi?

Muş'ta yoğun kar etkili olmaya devam ediyor. Muş Valiliği, il genelinde bugün eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Kar yağışının bugün de gün boyu etkili olması bekleniyor. Peki Muş'ta yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil olacak mı?

Muş'ta 9 Ocak Çarşamba günü için yapılan açıklama

Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi. Muş Valisi İlker Gündüzöz imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle, ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 9 Ocak Çarşamba günü tüm il genelinde (merkez ilçe, tüm ilçeler ve bağlı köyleriyle birlikte) eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine valiliğimce karar verilmiştir” denildi.

Muş'ta yarın (10 Ocak Perşembe) okullar tatil mi?

Muş, bugün de yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Muş Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Muş Valiliği bugün (9 Ocak çarşamba günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Muş'ta yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Muş Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.