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Muş kar yağışı son dakika Muş'ta yarın okullar tatil mi Muş Valiliği

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı gün boyunca devam etti. Muş’ta etkili olan kar nedeniyle yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Muş Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelinde 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? Sorusuna son dakika açıklık getirdi. Peki Muş’ta yarın okullar tatil edildi mi? Muş Valiliği son dakika kar tatili açıklaması geldi.

08 Ocak 2019 Salı 16:36
Muş kar yağışı son dakika Muş'ta yarın okullar tatil mi Muş Valiliği

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı gün boyunca devam etti. Muş’ta etkili olan kar nedeniyle yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Muş Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelinde 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? Sorusuna son dakika açıklık getirdi. Peki Muş’ta yarın okullar tatil edildi mi? Muş Valiliği son dakika kar tatili açıklaması geldi.

Meteoroloji hava tahmini raporuna göre. bu gece saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda görülecek olan yağışların, Diyarbakır ile Batman il merkezleri ve güney, Siirt Muş ve Şırnak il merkezleri ile batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/metrekare), Diyarbakır ve Batman'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yer yer yoğun kar (20 ila 40 cm) şeklinde olması tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

Muş'ta yarın okullar tatil mi?

Muş'ta yarın okullar tatil mi? sorusunu soran öğrenci ve veliler Muş Valiliğinden gelecek habere kilitlendi. Muş Valiliği öğrenci ve velilerin beklediği kar tatili açıklamasını yaptı. Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:36
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Siirt
  4. Diyarbakır
  5. Muş'ta yarın okullar tatil mi?
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