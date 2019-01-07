Muş'ta yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Salı Muş hava durumu

Muş'ta okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Muş'ta da yer almakta. Muş'ta kar yağışı etkili olacağını Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Öğrenci ve veliler Muş'ta okullar yarın tatil mi? Muş okullar yarın tatil olacak mı? sorularını cevabını merak ederken Muş Valiği son dakika okullar akar tatili açıklaması yaptı mı?

Bu gece saatlerinden itibaren Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde görülecek olan kar yağışlarının, Çarşamba sabah saatlerine kadar yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Muş Valiliği, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün ara vermişti. Muş'ta yarın (8 Ocak Salı) okulların tatil edilecek mi sorusuna yönelik Muş Valiliğinden resmi bir açıklama gelmedi.