0553 313 94 23

Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:15
Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bulanık istikametine giden Abdullah Maral (36) yönetimindeki 35 KD 3603 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Arakonak köyü yakınlarında seyir halindeki traktörün römorkuna, aynı güzergahtan gelen tır da otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüsü Maral ile Pınar (34), Muhammed Eymen (5) ve Fatma Zeynep Maral (1) yaralandı.

Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Plakaları ve kimlikleri belirlenemeyen traktör ve tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:15
  1. Bulanık
  2. Muş
  3. trafik kazası
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor
    1. Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor
    2. Venezuela'dan ABD'ye sert tepki:..
    3. Başkent’te trafik kazası: 5 yaralı
    4. Antalya'da otomobil ile otobüs..
    5. Kahreden detay ortaya çıktı, kardeşi..
    6. Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    7. Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı..
    8. Çanakkale Kurban Bayramı namaz saati..
    9. FBI'dan California'daki silahlı..
    10. Bursa Kurban Bayramı namazı kaçta..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2019
    12. AB'den 'Brexit' açıklaması: Hazırız
    13. "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle..
    14. Drift yaptığı aracının fiyatı kadar..
    15. Libya'nın güneyinde elektrik..
    16. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    17. ABD polisinin siyahiye yaptığı..
    18. Umut Meraş’tan transfer isyanı
    19. Trump'tan gözdağı: Google'ı yakından..
    20. Başkentte trafik kazası: 5 yaralı
    21. Hakkari'de 107 kilogram eroin ele..
    22. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    23. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    24. Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz..
    25. MİT, Emniyet ve Jandarma'dan ortak..
    26. Bulanık’ta trafik kazası: 4 yaralı
    27. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    28. Hakkari’de, Jandarma, Emniyet ve..
    29. Libya'da 122 düzensiz göçmen yakalandı
    30. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri..
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!