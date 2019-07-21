Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

MUŞ (AA) - Muş'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu anne ile oğlu öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Hasköy ilçesi Düzkışya beldesinde Şefik Özen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Hasköy-Korkut kara yolunda traktöre arkadan çarptı. Kazada, Gülfen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) yaşamını yitirdi, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Muş Devlet Hastanesine, diğer yaralılar da Hasköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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