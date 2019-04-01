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Muş'ta toplantı ve yürüyüş yasağı

01 Nisan 2019 Pazartesi 20:54
Muş'ta toplantı ve yürüyüş yasağı

MUŞ (AA) - Muş Valiliği, kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, teröre müzahir örgüt ve kişilerce çeşitli bahanelerle provakatif eylemler gerçekleştirileceği, bu amaçla toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması türü eylemler yapılacağı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Valinin, il sınırlarındaki genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiri olduğu ve yetkileri hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir. Kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ile naklini yasaklayabilir. Vali, bağlı ilçelerin birinde veya bir kaçında bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. Bu çerçevede, provokatif eylem hazırlığı olduğu, Muş'ta kamu düzenine ilişkin sıkıntılar doğabileceği değerlendirildiğinden toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması türü eylemler bugünden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 20:54
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