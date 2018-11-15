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Muş'ta terör örgütüne ağır darbe

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda uzun namlulu  silahlar, mühimmat ve çeşitli malzemeler bulundu.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:39
Muş'ta terör örgütüne ağır darbe

Valilikten yapılan açıklamada,  İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü  PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarda Varto ilçesi Teknedüzü köyü kırsalında  teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen iki farklı noktada sığınak deponun  tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Timleri ve  jandarma unsurlarıyla birlikte arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde  tespit edilen birinci noktada 2 AK-47 (kalaşnikof) marka uzun namlulu tüfek,  AK-47 (kalaşnikof) marka uzun namlulu tüfeğe ait şarjör, 27 adet 7,62  milimetrelik fişek, tespit edilen ikinci noktada büyük telsiz ve aparatı, dizüstü  bilgisayar ve şarj cihazı, 10 ses kayıt cihazı, 4 radyo, 3 kompakt anten, takım  leşker kıyafeti, 20 kalem pil ile çeşitli dokümanlar ele geçirilmiştir."

Terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen sığınak ve çevresinin  güvenlik unsurlarınca imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği aktarılan  açıklamada, "İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan  çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev  anlayışıyla gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği  içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün  faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla  devam edecektir." ifadesine yer verildi.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:39
  1. PKK

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